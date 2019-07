Oldřich Kaiser prodělal infarkt. Skončil na jednotce intenzivní péče

„Vážení diváci, z důvodů onemocnění v hereckém souboru bohužel musíme přesunout červencové reprízy Ženy za pultem 2 a kabaretu Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem na Hvězdném létě pod žižkovskou věží na září. Pan Oldřich Kaiser leží na jednotce intenzivní péče s prodělaným infarktem myokardu,“ napsal ve čtvrtek na facebookový profil Hvězdné léto pod žižkovskou věží mluvčí Divadla Kalich, Jaroslav Panenka.

Pražská letní divadelní scéna pod žižkovskou věží z těchto důvodů přistupuje ke změně programu festivalu Hvězdné léto. „Představení Ženy za pultem 2 z pondělí 22. července odehrajeme 4. září, představení Ženy za pultem 2 z úterý 23. července odehrajeme 5. září a představení kabaretu Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem ze středy 24. července odehrajeme 7. září. Pro všechny dny platí původní čas začátků v 19:30 hodin,“ píše se v oznámení.

„Vstupenky zůstávají v platnosti bez nutnosti výměny. Komu by změna termínu nevyhovovala, může si vstupenky vyměnit na jakékoli jiné představení Hvězdného léta pod žižkovskou věží, nebo mu bude vráceno vstupné, a to v místě zakoupení vstupenek nejpozději do 8. srpna 2019. Děkujeme Vám za pochopení, omlouváme se za případné komplikace a našemu kolegovi přejeme brzké uzdravení, Vaše Divadlo Kalich.“

Na jednotce intenzivní péče skončil herec a komik Oldřich Kaiser již před dvěma lety o Vánocích. Tehdy musel být nečekaně hospitalizován kvůli problémům s krční páteří. Informaci potvrdil hercův kolega Jiří Lábus. Spolu měli na druhý svátek vánoční odehrát představení Jak Kubrt se Sněhurkou jeli vlakem. Místo do divadla však herec zamířil na jednotku intenzivní péče a představení muselo být zrušeno.

„Má něco s krční páteří a vystřeluje mu to do ruky, která je kvůli tomu ochromená. A protože v tom představení má hrát na kytaru, tak to bylo zrušené,“ potvrdil informaci Jiří Lábus.

Oldřich Kaiser se zapsal divákům do paměti zejména řadou scének, které sehrál právě s Jiřím Lábusem. Na filmovém plátně se naposledy představil v letošním snímku Jana Svěráka Po strništi bos.