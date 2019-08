Za lež, že je příbuzným Zápotockého, vysoudil Oldřich Kaiser sto tisíc

Sporné video se na webu Blesku objevilo 8. května 2017 v rámci seriálu Potomci slavných. Moderátorka Zuzana Bubílková v něm zpovídala Vladimíra Zápotockého.

„Táta byl bratranec Antonína, tedy prezidenta Zápotockého. Jejich otci byli bratři. Moje sestřenice Mařenka je maminka Oldy Kaisera. Takže má mateřskou větev ze Zápotockých. Oldy táta byl skvělý architekt, dostával velké stranické úkoly, což vedlo k jeho špatné životosprávě a pádu. Mám z druhé ruky, že se upil,“ prohlásil tehdy v rozhovoru Vladimír Zápotocký.



Redakce tuto informaci vypíchla a spojila ji s hercem Oldřichem Kaiserem. K článku přidala hercovu fotografii s tím, že „Oldřich Kaiser má slavné předky“. V rodokmenu Zápotockých sice jistý Oldřich Kaiser skutečně figuruje, jde však jen o shodu jmen. Někdejší komunistický prezident Antonín Zápotocký nemá se známým bavičem žádný příbuzenský vztah.

Oldřich Kaiser i jeho sestra Eva Dousková se proti zveřejněné informaci ohradili. Redakce proto v dalším týdnu publikovala článek s názvem „Válka o rodokmen!“, ve kterém zopakovala tvrzení Zápotockého a přidala k němu vyjádření dotčených sourozenců.

„Naše máma se nejmenovala Mařenka, ale Julie Kaiserová, rozená Brečová, a pocházela ze Slovenska,“ uvedla hercova sestra. Jako důkaz předložila i rodinné fotografie. „Náš otec umřel na stáří a rakovinu. A nepil!“ zdůraznila.



Antonín Zápotocký pátý československý prezident, ve funkci byl od 21. března 1953 do 13. listopadu 1957.

„Naše měna je pevná a měnová reforma nebude, všechno jsou to fámy, které šíří třídní nepřátelé,“ lhal Zápotocký v rozhlase. Reforma proběhla na přelomu května a června 1953, většinu peněz si mohli lidé směnit v kurzu 50:1 (za 100 Kčs získali 2 koruny). Režim tímto způsobem lidem ukradl miliardy korun.



Také v „jeho éře“ probíhaly politické procesy, justice posílala do uranových dolů desítky lidí. Další občané byli bez soudního projednání vysídlováni z měst, vyháněni z bytů a postihováni tzv. ochrannou vazbou.



Mezi lidmi měl přezdívku „Ušaté torpédo“ či „Tonda Zápotonda“.

V listopadu 1957 zemřel na infarkt.

Kaiser vydavatelství Czech News Center (CNC) zažaloval. Žádal mimo jiné omluvu a pět milionů korun. Ještě před začátkem soudu, v říjnu 2018, se redakce herci veřejně omluvila.



Obvodní soud pro Prahu 7 letos v únoru žalobu zamítl, když dospěl k závěru, že „původcem možného zásahu do práv žalobce ve smyslu šíření nepravdivého tvrzení o jeho příbuzenském vztahu k Antonínu Zápotockém je pan Vladimír Zápotocký, nikoliv žalovaná (Czech News Center)“. Již vydanou omluvu považoval soud za dostatečnou.

S tím se však ve čtvrtek neztotožnil odvolací Městský soud v Praze. „Žalovaná, která je protřelá v mediálních sporech jistě zná základní právní názor, že odpovědnost za rozhovor má i ona. To znamená, že v tom je to (prvoinstanční) rozhodnutí špatně. To říkáme dopředu,“ sdělila v úvodu předsedkyně senátu Veronika Křesťanová.



Přítomného Oldřicha Kaisera zároveň upozornila, že požadovaná částka pět milionů je „excesivní, mimo rozsah tvrzeného zásahu“. Vybídla ho, zda nechce svůj požadavek na odškodnění přehodnotit. Získal by zpět část soudních poplatků. Kaiser to po krátké poradě se svým advokátem odmítl.

Herec si uvědomuje, že je veřejně známým člověkem s určitou mírou ztráty svého soukromí vůči veřejnosti. Ani to však podle něj nedává žalovanému vydavatelství právo, aby o něm uvádělo „hrubě nepravdivé, smyšlené a zkreslené informace“, které mohou poškodit jeho čest, pověst i důvěryhodnost. Propojení s totalitním a zločinným režimem („příbuzný Zápotockého“) ho údajně může připravit o některé role, například lidí, kteří proti tomuto režimu bojovali.

Vydavatelství tvrdí, že nemělo důvod pochybovat o správnosti toho, co v rozhovoru uvedl Vladimír Zápotocký. Nešlo prý o dehonestující informaci, spíš se jednalo o zajímavost. Když Zápotocký svá tvrzení nedoložil, společnost CNC se herci omluvila, článek i video stáhla. Po Kaiserově upozornění odstranila video i z webu ahaonline.cz.

Hercův právní zástupce Pavel Bobek upozornil soud na to, že „digitální stopa, kterou na internetu žalovaná článkem zanechala, tam nadále zůstává“ a nepravdivá informace se dá dohledat. Advokát vydavatelství Jiří Urbánek uvedl, že při zadání jmen Kaiser a Zápotocký do vyhledávače se zveřejněná omluva objeví druhá v pořadí, o čemž se senát v jednací síni na počítači přesvědčil.

Mohli jste počkat a ověřit si to, řekl soud

Soud nakonec přiznal Kaiserovi jako přiměřené odškodnění sto tisíc korun. „Odvolací soud má za to, že žalovaná zasáhla do osobnostních práv žalobce zveřejněním nepravdivé informace. V daném případě je na místě poskytnout (finanční) satisfakci, a to částkou sto tisíc korun. Z důvodu, že si žalovaná předmětnou informaci vůbec neověřovala. Ten příběh jistě mohl počkat. Žalovaná měla zjistit příbuzenský vztah, získat stanovisko (Oldřicha Kaisera). Spojení s Antonínem Zápotockým, což je prezident opravdu velmi špatné pověsti, člověk spojený s krví, je zásahem do soukromí,“ vysvětlila předsedkyně senátu Veronika Křesťanová.

VIDEO: Sto tisíc pro Kaisera. Měli jste si informaci ověřit, vytkl soud vydavatelství Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Vydavatelství podle ní postupovalo správně, když poté, co se Kaiser a jeho sestra ozvali, publikovalo jejich vyjádření. Podle soudu však nebylo na místě, aby redakce zaujala ve věci neutrální postoj a nechala čtenáře, ať si vyberou, jestli věří Vladimírovi Zápotockému, nebo sourozencům Kaiserovým.

„Moderátorka (Bubílková) to možná cítila lépe než žalovaná (CNC), když říkala: já jsem chtěla udělat nějaký rozhovor, kde by se to uvedlo na pravou míru, já jsem chtěla reagovat hned, ale ze strany žalované mi bylo řečeno, vyčkejme na to, jak to ten příbuzný pana Zápotockého doloží,“ doplnila Křesťanová.

„Částka sto tisíc má být jakýmsi varováním, upozorněním, má to mít preventivní funkci,“ uzavřela soudkyně.



„Ne,“ reagoval Oldřich Kaiser stručně na dotaz iDNES.cz, jestli je pro něj vysouzená suma dostatečnou satisfakcí. Zda podá dovolání k Nejvyššímu soudu, jeho právní zástupce zatím netuší. Advokát vydavatelství nechtěl výsledek sporu komentovat.