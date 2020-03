Okázalost a velké přípravy: Ples v Rudolfinu podle českých hvězd

„Připravovala jsem se dlouze, tyto akce nikdy nepodceňuji. Když jsem navíc pozvaná do takového svatostánku, jako je Rudolfinum, tak prostě musím vypadat krásně a dobře,“ prozradila iDNES.cz moderátorka Gábina Partyšová.

To Taťáně Gregor Brzobohaté šly přípravy jako po másle. „Moje krásná toaleta je od Zuzany Kubíčkové. Opět. Takže já jsem to tím pádem měla strašně jednoduchý, navíc mě připravovala moje dvorní make-up artiska Ivana Tokárská,“ uvedla modelka.



Spisovatelka Bára Nesvadbová se netajila tím, že jejího make-upu se neujala žádná profesionálka, ale dcera Bibiana. „Skutečně mě líčila, šaty mi pak vybrala Taťána Kovaříková, která je kmotřičkou Bibiany a moje přítelkyně mnoho, mnoho, mnoho let.“



Do Rudolfina vyrazila s přítelem i Markéta Hrubešová. „Cítím se jako Popelka. Myslím, že jednou dvakrát za sezonu by se člověk měl hezky obléknout, do krásných šatů a tak trochu se povznést nad normální život,“ dodala herečka.