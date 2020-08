Když nevyhraje Trump, jsou USA ve vážném ohrožení, říká Olga Matušková

Už polovinu života trávíte v Americe. Jak vás to změnilo?

Nezměnilo. My s Waldou byli vždycky svobodomyslní a kvůli tomu jsme taky opustili svou zem. Komunisti opakovaně zakazovali Waldovi zpívat a vystupovat v televizi, začalo to už v šedesátých letech a pořád to pokračovalo. V roce 1986 po výbuchu v Černobylu ho jednou načapali, že při koncertu na toto téma něco utrousil. Estébáci ho hned pozvali na výslech do kachlíkárny, kde se to řešilo.