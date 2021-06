Nizozemská korunní princezna se vzdala milionového kapesného od státu

Princezna poslala ručně psaný dopis se svým rozhodnutím nizozemskému premiérovi Marku Ruttemu. Vysvětluje v něm, že peníze by měly raději připadnout jiným studentům, kteří je potřebují více, zejména v těžkých časech pandemie covidu-19.

Z celkové částky jde 7,6 milionu korun přímo princezně, zbylých 33 milionů korun je na pokrytí nákladů na personál a další výlohy. Z nedávného průzkumu vyplynulo, že s touto rentou pro princeznu nesouhlasí tři čtvrtiny obyvatel Nizozemska.

Princezna Amalia minulý týden úspěšně odmaturovala. Vzápětí oznámila, že nadcházející rok si udělá volno, než nastoupí na univerzitu.



Královská rodina v poslední době čelí nepřízni veřejnosti. Nizozemskému králi Willému-Alexanderovi důvěřuje jen 57 procent obyvatel, loni to bylo 76 procent. Vyplývá to z průzkumu společnosti Ipsos pro nizozemský rozhlas NOS. Podle agentury DPA lze slabou důvěru vysvětlit mimo jiné chováním královské rodiny během pandemie, kdy rodina odjela na dovolenou do své vily v Řecku.