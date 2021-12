Princezna k osmnáctinám dostala od otce řády. Na kralování se necítí

Amalia se stane rytířkou Řádu nizozemského lva a dostane rovněž Nasavský domácí řád zlatého lva. Vyznamenání pro následníky trůnu je v zemi tradicí od konce 19. století, kdy Řád nizozemského lva jako první žena získala královna Wilhelmina.

Ve středu se korunní princezna také oficiálně stane členkou Státní rady, což je poradní orgán vlády. Dovršením 18 let zároveň Amalia splnila zákonnou podmínku a může se stát hlavou státu v případě, kdy by její otec zemřel nebo abdikoval.

V biografii vydané u příležitosti 18. narozenin princezny Amalia přiznala, že se zatím necítí na to být královnou. Řekla, že pokud by její otec Willém-Alexander nečekaně zemřel nebo odstoupil, požádala by svou matku Máximu, aby dočasně převzala trůn. Princezna ale je připravena sloužit své zemi.

Zároveň uvedla, že když by se zastánci republiky rozhodli zrušit království, akceptovala by to. „Samozřejmě to mohou udělat, a pak budu žít taky,“ prohlásila princezna, která pracovala na částečný úvazek jako servírka v kavárně na pláži. Dodala také, že kdyby nebyla budoucí královnou, mohla by se věnovat zpěvu nebo jízdě na koni.

Blahopřání pro princeznu přišla z celého světa, některé netradiční dárky ale přichystali i Nizozemci. Například Královský spolek zvonařů nechal speciálně k jejím narozeninám složit skladbu, kterou budou v příštích dnech hrát zvonkohry v celé zemi. Nizozemská pošta nechala vytisknout 750 kusů pamětních známek s portrétem budoucí královny pozlacených čtyřiadvacetikarátovým zlatem. Jeden exemplář je ke koupi v přepočtu za 1 300 korun.

Nizozemská královská rodina (Haag, 27. dubna 2021)

Osobní blahopřání na Twitteru zveřejnil i premiér Mark Rutte, který princezně popřál příjemný a slavnostní den. Vzhledem k protipandemickým opatřením nebyly oslavy ale nijak velkolepé a i uvnitř rodiny je nejspíše poznamenalo šíření koronaviru. Amaliina babička, třiaosmdesátiletá bývalá královna Beatrix, měla totiž nedávno navzdory očkování pozitivní test.

Čtyřiapadesátiletý král Willém-Alexander nastoupil na trůn po abdikaci své matky Beatrix v roce 2013. S manželkou Máximou, původem z Argentiny, má tři dcery. Druhorozené princezně Alexii je 16 let, nejmladší Ariane 14 let.