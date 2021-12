Nizozemská princezna v době sílící pandemie oslavila osmnáctiny s 21 hosty

Amalia kvůli pandemii covidu-19 zrušila oslavy uvnitř, ale na poslední chvíli uspořádala setkání s pozvanými hosty v královských zahradách, napsal ve středu premiér Mark Rutte parlamentu.

Ačkoliv uspořádáním oslavy v zahradách zřejmě stávající protiepidemická neporušila, akce se uskutečnila v době, kdy zdravotníci v nemocnicích mají problém najít volná lůžka pro pacienty s covidem-19 a kdy v zemi panují obavy z nové varianty koronaviru omikron.

V Nizozemsku v současnosti musejí obchody prodávající jiné než k životu nezbytné zboží zavírat už podvečer, stejná pravidla platí i pro restaurace. Sportovní utkání se musejí konat bez diváků a lidé by si domů měli zvát nejvýše čtyři hosty.

Nizozemská královská rodina

„Všichni hosté se měli otestovat, všichni byli očkovaní a předpokládalo se, že budou dodržovat přijatelné rozestupy,“ napsal Rutte poslancům o princeznině večírku. Ale král Willem-Alexander ho informoval, že zpětně viděno to nebyl úplně dobrý nápad, což premiér považuje za rozumnou reakci.

Loni v říjnu nizozemská královská rodina zkrátila dovolenou ve svém sídle v Řecku poté, co sklidila kritiku za to, že během pandemie cestuje, ačkoliv ostatní lidé se měli na doporučení úřadů výjezdů do zahraničí vyvarovat.