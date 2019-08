Vztah na dálku nebyl pro mě, říká přítelkyně gólmana Wolfa Nikola Mertlová

Kdysi jste byla hvězdou dívčí skupiny, pak jste se však úplně vytratily z očí veřejnosti. Jak to vy sama teď máte s hudbou, holkami a kapelou?

S holkama z Pink Angels (dříve 5Angels) jsme byly dvanáct let. Pak se skupina rozpadla a já jsem se rozhodla pokračovat sama. Nedávno jsem vydala jako sólo zpěvačka svůj první singl No Cry. S holkami se stále bavíme a jsme spolu snad každý víkend.

Jaké to pro vás je? Stát najednou na pódiu sama jako Nykki?

Je to obrovský rozdíl. Nejhorší pro mě je, že cestuji sama. Když létám do Anglie a snažím se najít cestu, kudy se dostat na hotel, občas i desetkrát zabloudím. Na druhé straně si užívám, že mám v muzice větší slovo a že je vše čistě jen na mně. Zatím nemám moc písniček, takže jsou to jen krátká vystoupení. Už se ale těším, až mi vyjdou další singly, abych mohla udělat větší show.

Písničky si skládáte sama?

Přesně tak, jsem stále ve studiu. Písniček mám za ten rok složených nejméně třicet. Budou postupně vycházet. Ale snažím se to třídit, takže většina z nich nikdy nespatří světlo světa.

Co vás motivuje při skládání? Je to třeba láska, muž ve vašem životě nebo rozpad kapely, jakožto velká životní změna?

I takové písničky mám. Není to tak, že bych zpívala jen o lásce. Hodně žiji z představivosti, protože jsem teď poprvé zamilovaná. Kdybych měla dělat písničky jen o tom, byla by to nejspíš docela nuda. Takže se třeba snažím inspirovat tím, co řeší moje kamarádky, co vidím ve filmech a podobně.

Zmínila jste, že jste zamilovaná. Kdo je ten šťastný?

Přítel se jmenuje Adam Wolf a jsme spolu přes rok. Takže zatím nic velkého.

Je to prý dobrý hokejista...

Hraje na Spartě. Žijeme v Čechách, on byl ale minulý rok ve Švédsku, takže to byl vztah na dálku, což není ideální. Měla jsem spoustu volnosti, ale moc mi to nevyhovovalo. Teď podepsal smlouvu v Čechách, tak mám radost.

Když se vám stýskalo, měla jste spoustu inspirace a času právě na hudbu...

Skládám především v Anglii, takže jsem pendlovala tak různě. Většinou Anglie, Švédsko, pak jsem byla na dva dny doma, pak zase Anglie... Měla jsem takový život v kufru. Teď jsem se přestěhovala do Prahy.

Takže jste žila v Anglii?

Všechno co dělám, dělám v Anglii. Teď jsem natáčela pohádku v Praze a začínám mít více práce i v Čechách. Jednu dobu jsem dělala všechno v zahraničí, teď se zase pomalu ráda vracím domů.

Vaším momentálním cílem je tedy najít opět své místo tady v Čechách?

Rozhodně by se mi to líbilo. Vzala jsem menší roli v pohádce a asi nezůstane jen u ní. Už jsem hrála i v muzikálu, vždycky mě to moc bavilo. Většinou jsem však tíhla spíše k hudbě. Ale teď mě to zase nějak chytlo. Hrála jsem asistentku na tržišti panu Dejdarovi, byla to docela sranda. I když vstávat pravidelně kvůli natáčení ve 3:20 v noci bylo opravdu náročné.

VIDEO: Nykki - No Cry: