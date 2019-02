Diety nedržím, cvičím jógu, tvrdí Lawsonová o svém výrazném zhubnutí

Jedna z nejslavnějších televizních kuchařek současnosti Nigella Lawsonová živila před třemi lety bulvár častými skandály s bývalým manželem a drogami. Po rozvodu s údajně násilnickým manželem, obchodníkem Charlesem Saatchim (75), se kterým žila deset let, na čas zmizela z veřejného života.



Nyní je Lawsonová na turné po Novém Zélandu a Austrálii, v rámci kterého propaguje svou novou kuchařku. Britka viditelně zhubla, z velikosti 44 je nyní na velikosti 40. Postavu ukázala v šatech značky Zara s květinovým motivem při vystupování ze soukromé helikoptéry v Aucklandu poté, co si užila pár dnů zaslouženého odpočinku na ostrově Waiheke na Novém Zélandu.



Na časté dotazy novinářů a fanoušků na sociálních sítích ohledně své hmotnosti odpovídá, že rozhodně nedrží žádné diety a za její fyzickou proměnou stojí jen pravidelné cvičení jógy. „Chodím třikrát týdně na jógu. Cvičení mě musí bavit, jinak bych se do toho nepouštěla. Čím jsem starší, tím si více uvědomuji, že bez pravidelného sportu to nejde,“ řekla Lawsonová pro magazín Good Housekeeping UK.

Britská svůdnice v kuchyňské zástěře si svou figuru i kvůli lásce k jídlu už musí hlídat. V roce 2011 se jí podařilo během osmi měsíců zhubnout o tři konfekční velikosti. Jedla hlavně ryby, vynechala pečivo a cukr.

V prosinci se kuchařka rozhořčila na Twitteru na producenty amerických televizních show, kteří ji údajně záměrně opticky zeštíhlují. „Musela jsem jim důrazně říci, aby nechali mé vystouplé břicho tak, jak je. Nenávist k tuku a už jen to, že někdo automaticky předpokládá, že mu budu vděčná za to, že mě záměrně udělá hubenější, je zhoubné,“ napsala Lawsonová.

Britská novinářka, moderátorka a autorka kuchařek bývá označována za sexsymbol. Sama se tak prý rozhodně necítí a je přesvědčena, že má tuto pověst jen díky kamerám. „Televize umí dělat lidi okouzlujícími. Vždycky si říkám, že ze mě musí být ostatní trochu zmatení a zklamaní, když mě pak potkají v reálném životě,“ prohlásila kuchařská hvězda pro časopis The Weekend Australian Magazine.



Nigella Lawsonová je dcerou bývalého ministra financí v době vlády Margaret Thatcherové Nigela Lawsona. Její matka vlastnila potravinářskou společnost Lyons Coffee House. Lawsonová vystudovala v Oxfordu středověké a moderní jazyky, hned po vysoké škole začala pracovat jako novinářka. Působila třeba v The Sunday Times, kde se seznámila se svým prvním manželem Johnem Diamondem, se kterým má dvě děti. Poté, co ovdověla, se provdala ještě jednou, a to za sběratele umění a reklamního magnáta Charlese Saatchiho. V roce 2013 se rozvedli.