Hvězda Mojí tlusté řecké svatby kvůli koronaviru nemohla na pohřeb otce

Vardalosová si myslí, že smrt otce byla perfektně načasovaná a nyní mu v duchu děkuje za to, že odešel z tohoto světa až v době, kdy bylo zakázáno cestovat.

„Kdyby tatínek zemřel o čtrnáct dní dříve, všichni bychom přijeli a shromáždili se na jednom místě. Myslím, že to by bývalo mohlo srazit město na kolena. Jeho smrt byla perfektně načasovaná. Samozřejmě mě ale velmi mrzí, že jsem se s ním nemohla rozloučit. Nyní to ale vidím tak, že díky tomu se nešířil dál koronavirus,“ sdělila herečka pro server People.com

Už během Vánoc na tom její otec nebyl zdravotně nejlépe a rodina se připravovala na nejhorší. Dožil se sedmaosmdesáti let a to je podle herečky úctyhodný věk. Měl navíc skvělý život.

Vardalosová založila nadaci s názvem Big fat donation, která shromažďuje finance pro zdravotníky a zdravotnický materiál. Vybrané peníze nyní půjdou na podporu boje s koronavirem.

„Jsem vděčná za to, jaký mám život. A mám velkou radost, že mohu někomu alespoň trochu pomoci. Tak pokud máte dostatek financí, přispějte prosím i vy. V tyto dny to zdravotnictví opravdu potřebuje,“ doplnila.

Vardalosová není zdaleka jedinou celebritou, která se snaží v boji s koronavirem pomoci. Velkou částkou peněz už přispěl například Arnold Schwarzenegger, Rihanna, Eric Stonestreet nebo Lauren Grahamová.

„Máme jako celebrity skvělou možnost pomoct. Většina z nás je rozmazlená, má spoustu peněz a měla by pomoct,“ dodala herečka.