Nela vycítila příležitost, říká o prodeji roušek Slovákové Eva Decastelo

„Všichni jsme dospělí a chováme se podle toho, jak cítíme, že bychom se měli chovat. Já kupuji materiály na roušky ze svých peněz, roušky rozvážím zadarmo. Nela je jiná, je obchodnice,“ řekla Eva Decastelo v živém vysílání na sociální síti.

„Já osobně bych tímto směrem nešla. Ale já nežiji její život. Já se musím prát s tím, co dělám já sama. Nela má obchodní čich, vycítila příležitost, ale uchopila ji špatným směrem. Podle mě by bylo nejrozumnější udělat veřejnou omluvu. Říct, že to nezvládla, vrátit peníze a zároveň podpořit nějakou charitu,“ dodala Decastelo.

Brněnská podnikatelka Nela Slováková prodává na svém e-shopu roušky od poloviny letošního března. „Rouška se skládá ze tří vrstev, kde je doprostřed vložena látka s aktivním stříbrem, která virům a bakteriím brání,“ píše se na webových stránkách obchodu.

Zákazníci si nejdříve stěžovali na zmatečné objednávání roušek a zpochybňovali jejich složení. Teď se ukázalo, že dokumenty, které měly vše uvést na pravou míru, jsou zřejmě falešné. Univerzita, kde se roušky údajně testovaly, proti Slovákové chystá právní kroky.



„Ústav fyziky a materiálového inženýrství Fakulty technologické Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně zprávu, která je součástí příspěvku, nikdy nezpracoval a paní Slovákové nikdy žádné měření neprováděl,“ uvedla fakulta na svém Instagramu s tím, že razítko uvedené v dokumentu není originál, ale pouhý sken. „Používat jej může pouze ředitel ústavu, který o tomto protokolu nic neví, navíc podpis na razítku rozhodně není jeho,“ dodala fakulta.



Na sociálních sítích pak lidé zpochybňovali celkový vzhled dokumentu, který podle nich neodpovídal tomu, jak protokoly z technologické fakulty běžně vypadají. To iDNES.cz potvrdila i fakulta. „Zmiňovaný protokol nemá atributy dokumentů oficiálně vydávaných Univerzitou Tomáše Bati ve Zlíně, a proto žádáme, aby nebyl využíván ke komerčním ani jiným účelům,“ uvedla mluvčí univerzity Petra Svěráková s tím, že se univerzita od celého dokumentu distancuje.



Proti Slovákové a její firmě Neonky plánuje zlínská univerzita podniknout právní kroky. Podle vysoké školy jde totiž o poškození a zneužití dobrého jména. Samotná Slováková pak podle sociálních sítí univerzitu sama kontaktovala s tím, že všechna měření nebyla vyhotovena pro ni a její firmu, ale pro její dodavatele. Jak to vysvětluje špatná data a razítko, o kterém jeho držitel nic neví, neuvedla.

Redakce iDNES.cz požádala brněnskou podnikatelku o reakci minulý týden, Slováková na zaslané otázky doposud neodpověděla. Na svém Instagramu uvedla, že protokol jí byl poskytnut společností, která pro její firmu roušky vyrábí a odpovídá za jejich kvalitu.