Nestydím se říct, jaké úpravy na sobě mám, překvapuje Nela Slováková

Jak moc prožíváte vánoční svátky? Nakupujete dárky s velkým předstihem?

Strašně moc prožívám Vánoce. Jsem jako malé dítě, jsem vzteklá, když nedostanu žádné dárky. (smích) Ale to se naštěstí nikdy neděje, i když poslední dobou, čím je člověk starší, tak jich dostává méně, což doufám, že by se mohlo změnit! Mám moc ráda Vánoce, tu atmosféru a vůbec to všechno kolem. Že se člověk sejde s rodinou. I když naše rodina se bohužel maličko zúžila, přestože jsme jenom s mamkou, bráchou a babičkou, tak je to super.

Komu většinou sdělujete svá přání?

Asi je to většinou partnerovi, ale nikdy se mi moc žádný nesplnilo.

Co se týče těch partnerů, je někdo, kdo pro vás bude moct nakupovat?

Tak já doufám, že všichni mi koupí dárky. Oni moji adresu do Neonek znají, tak by mi tam mohly přicházet nějaké dárky.

Čím děláte radost sama sobě? Nikdo jiný to asi lépe neudělá...

Je to tak. Od určité doby si všechny věci kupuju sama. Jsem na to hrdá, že nemám žádného sponzora, dalo by se to tak říct. A je to o ženských věcech. Jsou to kabelky, boty. To je asi moje vášeň.

Jste typ ženy, který se stydí si partnerovi o něco říct? Že už dopředu sama víte, že to stojí příliš.

O dárky si nerada říkám. Myslím si, že by ten muž měl vycítit a měl by znát ženu a vědět, co by zrovna chtěla. Nejsem ten typ. Radši půjdu a koupím si to.

Nela Slováková (Praha, 5. března 2013)

Byla jste vždy podnikavého ducha, nebo to přišlo až v určitém období?

Úplně od malička. Pamatuju si, když byly takové ty mačkací balonky, které se plnily moukou a různě se tvarovaly, tak jsem to vyráběla a před barákem jsem to prodávala jak bezdomovec asi za deset korun.

Nehledě na covid mají e-shopy větší tržby. Vy, coby majitelka jednoho, jste spokojená?

Musím zaklepat, jsem pověrčivá na zaklepání a vždycky to dělám, my jsme v podstatě jeli pořád a nonstop. A vzhledem k tomu, že nemáme jen kamennou prodejnu, ale i e-shop, tak přes zavření kamenné prodejny, jel e-shop na dvě stě procent a už vůbec tenkrát v rouškách, že jo. Teď jsem velmi spokojená. Velmi.

S tím úspěchem v podnikání samozřejmě přichází závist na sociálních sítích. Jak se s tím vyrovnáváte?

Velmi častá otázka. Spousta lidí na ní odpovídá, že jim to nic nedělá, ale lžou, protože je to velmi náročné na psychiku. Každému člověku, který umí takhle přes sítě anonymně urazit, bych přála, aby si to jednou zažil. Příjemné mi to určitě není, ale já to úplně vypouštím.

Na druhou stranu musím říct, že ta závist a zrada je pro mě mnohem bolestivější od člověka, který byl mojí rodinou a už není, například. To je pro mě velmi zásadní. Samozřejmě se staly, nebo děly věci, které nebyly úplně košer, bych řekla, v rámci rodiny, ale nemyslím si, že by rodina měla skončit. Takže z cizích lidí si nic nedělám, ale spíše s rodinou mě to trápí.

Nela Slováková (Plzeň, 24. listopadu 2021)

Co se mezilidských vztahů týče, řekla byste o sobě, že jste citlivá duše?

Často brečím, dojímám se. Stačí mi vidět Malé lásky, porody a tyto věci. Takže jsem velmi citlivá, ale asi to nedávám úplně na odiv. Znát to. Jsem velmi silná osobnost, to si o sobě myslím, a určitě se mi to neodepře. Ale jsem na druhou stranu velmi citlivý člověk.

Patříte mezi ženy, které na sobě, co se týče vzhledu, nešetří, abyste vypadala mladě?

Já teda se vůbec nestydím za to, jaké úpravy na sobě mám. Protože za mě není vůbec potřeba se toho bát. Nechápu, proč někdo tvrdí, že nemá plastickou úpravu, když to není pravda. Myslím, že o mě je moc dobře známo, jaké úpravy mám a nemám. A ačkoliv mám upravená prsa, lehce nos a jednou za dva roky chodím na pusu tak, aby to vypadalo velmi přirozeně, tak tvrdím, že je lepší přirozenost. Ne úplně dlouhé řasy jako smetáky. Ne nijak dlouhé nehty, všeho tak akorát.

Inspirujete se u nějakých influencerů?

Jsem trošku ostuda, protože moc nesleduju ani Čechy. Sleduju lidi, kteří se mi líbí, jsou pro mě inspirací a pozitivní náladou. To je třeba Zuzka Lešák Černá, Nikol Švantnerová, Monika Bagárová. Zahraniční úplně moc nesleduju, ale je mi strašně sympatické sledovat pozitivitu. I když se v dnešní době tvářím jako namistrovaná a arogantní, tak je mi strašně líto, co se děje a myslím si, že bude jenom hůř. Je mi z toho strašně smutno.

Nakopne vám den, když vás někdo na Instagramu pochválí?

Ježiš, určitě, každý den. Denně čtu zprávy, které mi lidi píší. Samozřejmě neprokoušu se všema, tímto se omlouvám, ale na většinu z nich sama odepisuju. Není to tak, že bych trávila na telefonu čas nonstop. To úplně nemám ráda. Ale když jsem sama, přijdu domů, tak moje druhá pomyslná práce je Instagram. Vlastně komunikace s lidmi je hrozně důležitá. Já v podstatě, co si budeme říkat, my všichni z těch lidí žijeme. Tím, že se jim líbíme, že nás rádi sledují. Podle mě je úplné minimum dát jim nějakou zpátečku, nějaký zpáteční feedback.