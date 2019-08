Starší syn mou popularitou asi trošku trpěl, říká Nela Boudová

Jak se vůbec vaše děti vyrovnávaly s tím, že mají známou maminku?

Starší syn Andrej to vůbec nevnímal a mladší si to naopak užíval, protože miluje premiéry, rauty, takové to předvádění se, vždyť je tanečník! Andrej tím, myslím si, trošku trpěl. Když hrál jako malý na nějakém koncertě a paní ho představila jako Andreje Lekeše, syna Nely Boudové, tak to nesl těžce… A Sašenka? Ta divadelní život pokládá za samozřejmý, taky je ze všech tří dětí se mnou v divadle nejčastěji, protože kluky jsem do divadla nebrala, hlídal je tatínek. Saška zná moje texty, hlídá mi chyby a je mým velkým kritikem. Myslím si, že je zcela jasné, kam to bude směřovat.

Bude z ní taky herečka?

To nevím, ale chodí na balet a výborně zpívá, tak uvidíme.

Jak se vůbec u vašich synů objevily sklony ke kumštu?

Byla to náhoda. Manžel mé kolegyně Dany Černé je klavírista a ten, když Andreje v jeho čtyřech letech viděl, prohlásil: „To bude violoncellista! Má trpělivost, to by šlo.“ A tak jsme to zkusili a Andrej se chytil a zůstal u toho. Pravda je, že to mohlo být i něco jiného, má v povaze, že když se do něčeho pustí, jde si za tím. Naopak jsme měli problém ho od nástroje odtáhnout, marně jsme mu vysvětlovali, že existují i jiné věci než hudba.

A Dalibor?

Když se Dalibor narodil, Helena Růžičková mi poslala do porodnice lísteček, na kterém bylo napsáno: „Dalibor bude velký tanečník a velký muž!“ A když za mnou přišel před šestou třídou, že by chtěl studovat taneční konzervatoř, tak jsem si na ten lísteček od paní Růžičkové hned vzpomněla. „Tak jo,“ řekla jsem mu. Být tanečníkem není asi úplně jednoduché, ale Dalibor si to zatím moc užívá. I o prázdninách jede na taneční kurz do Izraele. A za rok bude maturovat a pak se rozhodneme, co bude dál.

Povedlo se vám s vašimi syny už i na něčem spolupracovat?

V knížce Bětka a její cesta od Chmury je tatínek hlavní hrdinky violoncellistou, takže když jsem ji namluvila jako audioknihu, Andrej v nahrávce hraje na violoncello. A pokud jde o Dalibora, Baby balet Tanečního centra Praha představil rodinné představení „Letem světem“, ve kterém tančí děti dětem. Je to představení s animací a já měla možnost ho namlouvat, takže jsme se v něm potkali i s druhým synem. Představení doporučuji všem generacím, které mají rády tanec. Je to opravdu zážitek. Tak to jsou takové moje dva bonbonky z poslední doby, a abych nezapomněla na Sašenku... ta mě zase inspirovala k napsání knížky Bětka a její cesta od Chmury.