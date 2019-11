Doufám, že se rodina rozroste, říká Nela Boudová. Na štěstí občas zapomíná

Je vidět, že máte hodně nabitý program...

Ano, musím makat. Ale ono je to střídavé – někdy toho mám hodně, někdy méně. Teď právě nic nepíšu, ale hodně hraju a taky mám maminkovské povinnosti. Hodně mi pomáhá, že Saša chodí do Scio školy, která má úplně jiný režim než běžné základky. Děti nemají učitele, ale průvodce, je jich patnáct ve třídě, pracují dohromady, hodně chodí do praxe a celý systém školy mi připadá naprosto úžasný. Nemají známky ani domácí úkoly.

Ze začátku jsem z toho byla hodně nervózní, ale teď vidím, že Saša má výsledky a všechno si pamatuje. A co je nejdůležitější – do školy se těší. Nicméně i do takto úžasné školy musíme vstávat, vozím ji každé ráno, ať přijedu ze zájezdu s divadlem v jakoukoli hodinu. Ale brzy mi to odpadne – už si vyzkoušela jet sama autobusem, takže ji vyprávím a budu mít chvilku pro sebe.