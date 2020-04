Lidé mi přáli i ty nejhorší věci, tvrdí Boudová o reakcích na odvážnou fotku

„Ta fotka byla za hranicí vkusu, ale vyjadřovala přetlak a vznikla dva dny předtím, než jsem ji dala na sociální sítě po poradě se svým starším synem,“ prozradila Nela Boudová v rozhovoru pro Český rozhlas Dvojka.

„Dostala jsem spoustu negativních ohlasů, kde lidé pochybovali o mé normálnosti a přáli mi ty nejhorší věci. Dostala jsem ale i spoustu pozitivních ohlasů. A těch bylo víc,“ řekla herečka v pořadu Blízká setkání.

„Myslím, že český národ prokázal, že má smysl pro humor. Dala jsem to tam spontánně a netušila, že se dostanu až na první strany bulvárních novin. Raději bych tam byla se svým obličejem, ale už je to takhle. Ze své podstaty nejsem punková holka. Ale nakonec jsem ráda, že to rozbouřilo debatu a vyzkoušela jsem si sama sebe, zjistila, jak nám funguje rodina, která mě podpořila. V žádném případě nechci být ovládaná strachem,“ dodala Nela Boudová.

Herečka se minulý týden na sociálních sítích rozhodla protestovat proti nařízením spojeným s pandemií koronaviru. Intimní partie si překryla rouškou a všechny své příznivce vyzvala, aby se nebáli a zjišťovali si informace.

Boudová tvrdí, že šlo o její vyjádření občanské nespokojenosti, a to nejen s rouškami. „Roušky ano, ale v obchodech a veřejné dopravě. Prosím čtěte si statistiky úmrtí z minulých let, hledejme si informace a nebuďme jak stádo ovcí! Nebojme se! Je přeci jasné, komu to prospěje,“ napsala k diskutované fotografii herečka s hashtagy #stopblbosti, #stopcoronavirus, #picurouska a #stopstrach.



VIDEO: Nela Boudová o své fotce s rouškou na sociálních sítích: