Kvůli dceři si nemohu dovolit být pasivní matkou, říká Nela Boudová

Nakolik vás uchvátila knižní předloha Gump, že jste okamžitě kývla na roli v připravované filmové adaptaci režiséra F. A. Brabce?

Já to měla jednoduché, protože autor knihy Filip Rožek je můj letitý kamarád, takže o knize jsem věděla od začátku. Ale musím říct, že mě velmi překvapil. Nečekala jsem, že dokáže takhle dobře psát a rozplakal mě. Myslím, že už na takové patnácté stránce. Kniha je opravdu emotivní, psaná krásným jazykem. Pokud se natočí tak, jak je napsaná, diváci se mají opravdu na co těšit.

Dávkovala jste si emoce postupně, nebo jste knihu přečetla jedním dechem?

Přečetla jsem ji jedním dechem. A teď čtu znova se svou dcerou. Máme takový systém, ona vždycky přečte kousek a já kousek. Takže teď si to vlastně užívám víc, protože jsem zároveň v roli posluchače a jak čteme pomalu, tak si vše dokážu představit lépe než předtím.

Vy sama jste také vášnivý pejskař?

Mám dva psy, jorkšíry. Nemůžu říct, že jsem vášnivý pejskař, ale rozhodně si život bez nich nedokážu představit a jsem moc ráda, že je mám.

Sportujete s nimi někdy? Sice to není vyloženě plemeno na sport, ale...

S jorkšírama sportuji opravdu leda tak na gauči. Ale chodím s nimi samozřejmě na procházky. Nedávno jsem měla zrovna takovou ošklivou příhodu, jeden z nich se ztratil, když jsme šli do svatýho Jána, ale naštěstí byla fenka tak chytrá, že jsem ji našla u našeho auta asi o tři kilometry dál.

Vzpomínáte někdy na své prvotiny? Třeba seriál Bylo nás šest?

Přiznám se, že nejsem zrovna typ, který by vzpomínal. Naopak hodně zapomínám, takže jsem kolikrát sama hodně překvapená, když najdu nějakou starší fotku z natáčení nebo z divadelních her.

Dokážete se na sebe ze starých záznamů koukat? Snesete se na obraze a na fotografii?

Nedívám se na sebe. Jenom občas ukážu něco svým synům. Třeba nedávno jsem jim ukazovala Racka, kterého jsme točili s panem režisérem Drhou v Brně spolu s panem Hanzlíkem a Dášou Bláhovou. Kluci to měli ve škole jako povinnou četbu, tak jsem jim to pouštěla a byla jsem překvapená, protože jsem na to úplně zapomněla. Ale jinak se na sebe nedívám.

Máte něco ze své filmografie, čeho jste byla ráda součástí, nebo na co jste zvlášť pyšná?

Já jsem toho zas až tolik nenatočila. Těch divadelních rolí bylo o mnoho víc. Ale mám ráda televizní film Sama v čase normálnosti, který dělal Viktor Polesný a týkal se Charty 77.

A vaše srdcová záležitost z divadla?

To je asi hra, kterou hraji v současnosti v Divadle v Řeznické. Jmenuje se Ve smyčce a ztvárňuji tam skutečnou herečku Tallulah Bankheadovou. Zemřela v šedesátém devátém roce a byla to velká skandalistka. Je to role, která je skvělá a mám ji moc ráda.

V dabingu jste spjatá s herečkou Julií Robertsovou. Kolik let už jí propůjčujete hlas?

To opravdu nevím. Ale dabovala jsem její první film Mystic Pizza (dabing z roku 1993, AB Barrandov – pozn. redakce), takže tak nějak s ní jdu. Jak postupně stárne a já také stárnu, tak jdeme spolu. (smích)

Jste s ní sžitá? Máte ji jako herečku ráda?

Mám ji moc ráda, protože ji dobře znám v tom smyslu, že ji mám hodně nakoukanou.

Na co se vy sama jako herečka doma ráda koukáte?

Přiznám se, že se na televizi moc nedívám. Občas koukám na seriály na Netflixu, ty mám ráda. Baví mě, že si můžu hned pustit další díly a že jsem v tom příběhu uceleně. Ale že bych měla něco konkrétního? Mám ráda vše od science fiction počínaje přes akční filmy, detektivky, psychologické snímky... Mám v podstatě ráda všechno, když je to dobře udělané.

Kdyby Netflix začal s produkcí v Čechách, byla byste ráda oslovena?

Mě by stačil úplně normální hezký český film.

Máte nějakého vysněného režiséra, když nebudeme jmenovat zrovna F. A. Brabce?

Nemám. Ale musím říct, že mám ráda mladého režiséra Vladimíra Skórku, se kterým jsem natáčela seriál pro televizi a baví mě jeho věci, jako třeba Lajna. Tak ten mi připadá chytrý a zároveň zábavný a má podle mě velký potenciál.

Toužíte po nějaké specifické roli?

Ne, netoužím. Přicházejí ke mně i role, které člověk vlastně nezná. Mám v životě ráda překvapení.

Na čem v současnosti pracujete?

Těším se, že budeme dotáčet na Šumavě rodinný film Tady hlídáme my s Jurajem Šajmovičem, kde má opět hlavní roli pes.

Nechci vám zbytečně lichotit, ale když jsem se díval na různé zdroje, tak jsem myslel, že je na internetu chyba ve vašem uvedeném datu narození.

Já vám moc děkuji! (smích) To je tak jediné co na to mohu říci…

Spousta hereček chce být vzhledem navždy mladá...

Myslím si, že mě taky hodně mladou udržuje má desetiletá dcera, kterou mám v pěstounské péči tři roky. Opravdu si nemohu dovolit být pasivní matkou, protože ona má hodně temperamentu. Takže musím říct, že v kondici mě hodně udržuje dítě.

Podporujete své děti na dráze herectví a kultury?

Kluci už se vydali po svých drahách. Mladší ze synů maturuje na TCP, takže z něj bude tanečník. V září by měl nastoupit do Komorního baletu Praha. A druhý jde na HAMU na obor violoncello. Takže máme takovou multikulturní rodinu. Myslím si, že i malá Saša se vydá v podobných šlépějích.

Takže jste spokojená matka?

Rozhodně jsem. Velmi pyšná.