Nejvíc sexy mužem roku je potřetí černoch. Rodina je pyšná, říká Jordan

Před Jordanem se titulem nejvíc sexy muž roku pyšnili například herci Brad Pitt či George Clooney. Úplně prvním držitelem ocenění byl v roce 1985 Mel Gibson.



Michael B. Jordan je nadšený sportovec, už na škole hrál nejraději basketbal a nijak netoužil po tom, stát se hercem. Sport jej však dovedl k modelingu, předváděl pro společnosti se sportovními potřebami a hračkami pro děti. Filmovou kariéru pak odstartoval ve dvanácti letech, kdy jej obsadil Bill Cosby do své televizní Cosby Show (1984).

V posledních letech mohli Jordana diváci vidět například ve filmech Black Panther, Obhájce nevinných, Rocky: Nová výzva, Fantastická čtyřka či Fruitvale, objevil se také v seriálech Dr. House, Anatomie lži, Sběratelé kostí, Kriminálka Las Vegas a v mnoha dalších.

Kromě herectví se angažuje také na poli dabingu animovaných filmů, videoklipů a videoher, aktivně podporuje charitativní nadace Help USA, Lupus LA a hnutí Black Lives Matter. V soukromí se nejraději věnuje řízení aut, hraní her a vaření. Do budoucna by se rád víc než herectví věnoval režírování a produkování filmů.

Na titul nejvíc sexy muž světa je prý pyšná hlavně ženská část jeho rodiny. „Nejvíc nadšené jsou samozřejmě sestry, máma a tety. Jsou na mě opravdu pyšné. Když ještě žila má babička, pečlivě sledovala a zaznamenávala, jaká všechna ocenění jsem kdy získal. Poté ty výstřižky a zápisky kolovaly po celé rodině,“ popisuje herec pro magazín People.



Ještě před dvěma lety žil Michael B. Jordan s rodiči, protože to bylo, jak sám říká, pohodlnější. Přiznal zároveň, že takové soužití má i mnoho nevýhod.

„Miluji své rodiče, ale náš vztah je zrovna na úrovni spolubydlících, což je dost zajímavé. Máte sice k dispozici poctivou domácí stravu, ale pak také dojde občas na náhodné srážky, což je pro mě dost nepříjemné. Někdy jsem bez trička. Jindy úplně nahý,“ přiznal herec v roce 2018 v interview s Ellen DeGeneresovou.

