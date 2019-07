Odmítla jsem hrát rodiče, přijde mi to divné, říká Natalie Portmanová

Portmanová v novém filmu Lucy In The Sky hraje astronautku vracející se na Zemi po vyčerpávající misi ve vesmíru. Bude také ženskou verzí Thora v nové marvelovce. Jedna role jí ale nyní dělá potíže.

„Je prostě divné, že bych v práci předstírala, že jsem matka nějakého dítěte, které není moje. Proto zkouším divočinu jako být astronautem nebo popovou hvězdou,“ uvedla pro Harper’s Bazaar.

Herečka má se svým manželem, francouzským choreografem a tanečníkem Benjaminem Millepiedem, dvě děti, syna Alepha (8) a dceru Amalii (2).

Portmanová, která je považována za jednu z nejkrásnějších hereček, si postěžovala také na poměry nejen v Hollywoodu. Vadí jí, že je coby žena posuzována jen podle toho, jak vypadá.

„Jako žena neustále zápasíte s tím, že vás hodnotí pouze podle vzhledu. Je velmi ošemetné být definován na základě pohledu a názoru druhých. Krása je podle definice pomíjivá. Je to věc, kterou nemůžete zachytit v čase, je to motýl, žije na vteřinu. Aby život měl smysl, nemůže lpět na kráse,“ míní Portmanová.

Herečka, která s kolegyněmi a aktivistkami Reese Witherspoonovou, Americou Ferrerou a Kerry Washingtonovou podporuje hnutí Time’s Up, ocenila, že první ženskou uměleckou ředitelkou Dioru je návrhářka Maria Grazia Chiuri.

Natalie Portmanová

„Je úžasné, že je tam žena, která navrhuje pro jiné ženy. Někdo, kdo nám rozumí a ví, že bychom možná rády nosily tričko se sukní a botami bez podpatků nebo měly kapsy v šatech,“ prohlásila. „Pokud žena nemůže dýchat ve svých šatech, co to znamená? Je to nejtypičtější symbol útlaku, jaký si dokážete představit. Je to politika.“