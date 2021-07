Blbé komentáře a narážky se snažím nevnímat, říká Natálie Grossová

Setkáváme se na soustředění ankety Anděl mezi zdravotníky. Máte strach z bílých plášťů?

Jak kterých. Spíš neskutečně obdivuji, že někdo takovou práci dělá. Osobně například nesnáším pohled na krev, takže bych takové zaměstnání nezvládala. Mám velký strach i z jehel. Když jdu na odběry krve, mívám předtím takový stres, jako bych měla před premiérou.

Nedovedete si tedy představit, že byste třeba za pár let absolvovala nějaké estetické zákroky…

Nevím, asi nebudu ten typ.

Jak zatím vypadá vaše léto a co máte ještě v plánu stihnout?

Byli jsme na chvíli s kamarády a maminkou v Itálii. Od srpna mi už začínají zkoušky muzikálu Čarodějky, který se bude hrát už na podzim, konkrétně od 3. září.

Je to náročné se po pracovně „odpočinkové“ pandemii zase věnovat zapamatování si textů a choreografií?

Mozek už jsem rozhýbala nedávnou maturitou. Jsem ráda, že už to mám za sebou. Ale bojím se, co se týká muzikálových textů, abych nějaké části nezapomněla. Tak už na tom raději pomalu začínám pracovat.

Jaká je vaše ideální dovolená? Válecí nebo akční?

Půl na půl. Baví mě jen tak ležet u moře a totálně vypnout. Ale skvělé jsou i výlety. V Itálii jsme se podívali třeba do Benátek.

Věnujete se i na dovolené nákupům? Například oblečení?

Oblečení ani ne. Ráda si spíš většinou nakoupím suvenýry a udělám někomu radost. Vozím maličkosti kamarádce a podobně.

Přivezla jste si někdy od moře něco zakázaného, co by se vozit nemělo?

Asi nějakou tu mušličku. Ale jinak nic!

Nepomohla by v případě problémů s celníky ani vaše známá tvář?

Naopak. Dozvěděla jsem se jednou od revizora, že sice hezky zpívám, ale pokutu stejně dostanu! (smích) Takže jsem zaplatila a od té doby si dávám pozor. Nejela jsem schválně načerno, zkrátka jsem si zapomněla koupit jízdenku.

Bývá vám někdy předhazováno, že jste ta s tím slavným jménem?

Ano, dokonce neustále. Snažím se to už moc nevnímat, protože to často není úplně příjemné. Někdy bych se ráda jmenovala úplně jinak. Ale k něčemu je to zase dobré. Je to složité. Snažím se už nevnímat blbé komentáře a narážky.

Natálie Grossová, její sestra Denisa a maminka Šárka po premiéře muzikálu Ples upírů (12. února 2017)

Jaká sorta lidí vás nejvíce odsuzuje?

Myslím, že starší lidé. Mladší generace mě sleduje na Instagramu a tam jsou většinou ti, kteří mě mají rádi a podporují mě. Tak se snažím více soustředit právě na ně.

Facebook byste tedy nejraději zrušila?

Já na něj už vlastně skoro ani nechodím. Mám to nastavené tak, že to, co přidám na Instagram, se mi automaticky zobrazí i na Facebooku.

Máte kamarádky, které vám hlídají reakce okolí, aby vám řekly i nestranný názor?

To asi úplně ne. Občas mě na něco upozornily. Ale mně je to asi vlastně jedno, co kdo říká a píše. To bych musela řešit každý jednotlivý komentář a každý článek, což ani nejde.

Komu patří momentálně vaše srdce?

Mé mamince a mému příteli.

A co dovolená s přítelem jen ve dvou?

Chtělo by to. Ale přítel má teď v létě mnoho vystoupení, zpívá i v Německu a tak. Tak nevíme, kam do kalendáře společnou dovolenou vecpat. Ale třeba se nějaký čas najde a ještě něco narychlo vymyslíme.

Máte vysněnou destinaci, kde byste chtěli mít svatbu?

O svatbě jsem tedy ještě nepřemýšlela! (smích) Chtěla bych ale navštívit Havaj, nebo ostrov Bora-Bora a procestovat Španělsko a Francii. Cestovala bych nejraději pořád.