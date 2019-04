Budu hrát takovou hodnou pipinku, pochlubila se Natálie Grossová

„Na tom není nic divného. Nechci zklamat a docela makám, nejen o Velikonocích. Doma si prozpěvuji pořád, chodím na hodiny zpěvu, takže žádná rekreace. Tohle představení bude hodně náročné, takže pracuji i na fyzičce. Běhám na páse a u toho si zpívám, prostě nic nechci zanedbat,“ prozradila Natálie Grossová.

Zpěvačka si střihne roli čarodějky Glindy. Moc se prý těší nejen na další zkoušení, ale samozřejmě i na to, až divadlo zaplní diváci. „V Čarodějce hraju takovou hodnou pipinku. Je to strašně krásný příběh, který se určitě bude líbit. Viděla jsem to představení už dvakrát v Londýně, ale ty písničky, které v něm zazní, jsem znala už jako malá holka. Moc se mi líbily a často jsem si je prozpěvovala. Když všechno sečtu, asi to bude nejoblíbenější muzikál v mé dosavadní kariéře,“ dodala.

Nadšená z muzikálu je také její kolegyně Elis Ochmanová, která hraje zelenou čarodějku Elphabu. „Užívám si ho a po premiéře bude určitě ještě lepší. Má nádhernou hudbu, perfektní kostýmy, jak na mě vidíte, parádní scénu a děj. Jedním slovem úžasný. Nebudu nic prozrazovat, to je prostě třeba vidět,“ řekla Ochmanová.

O něco málo sdílnější byl producent František Janeček. „Je to mysteriózní muzikál o přátelství, lásce, intrikách, nenávisti. Hraje a zpívá v něm řada známých interpretů, šanci dostali i někteří noví, kteří vzešli z náročných konkurzů. Přijďte, uvidíte,“ nechal se slyšet na tiskové konferenci.

Herci a tvůrci české verze muzikálu Čarodějka (23. dubna 2019)

Kromě zmíněné Natálie Grossové, která alternuje s Nikolou Ďuricovou a Sárou Milfajtovou, Elis Ochmanové a jejími alternantkami Markétou Peškovou či Kateřinou Herčíkovou, se v muzikálu objeví i Světlana Nálepková, Marián Vojtko, přítel Grossové Jan Franc, Petr Ryšavý nebo Tomáš Vaněk. Čarodějka se začne hrát od poloviny září v Goja Music Hall.