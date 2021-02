Natália ze Svateb si nechala zvětšit prsa a dala košem politikovi

„Byl to sen, který jsem si jednou chtěla splnit. Podle mě většina žen, které podstoupily plastiku prsou, se mají díky takovému zákroku ještě raději. Každý žena je krásná a měla by se cítit ve svém těle výborně, a pokud mezi její sny patří třeba plastika prsou, pak jistě tento zákrok povzbudí její ženskost,“ říká Natália Mykytenko.

„Bohužel nemám takový výstřih, jaký bych chtěla, nemohu nosit určité kousky oblečení, kde by se hodilo vyjít si bez podprsenky a s plným dekoltem. K tomu mi dost skáče moje hmotnost, takže i prsa to odnášejí, ráda bych už stále jednu určitou velikost. Určit bych chtěla plný dekolt. Líbí se mi velká prsa. Když už, tak ať to stojí za to,“ přiznala.

Natália Mykytenko věří, že pokud ženy něco nemají darováno od přírody, mohou pociťovat poměrně značný blok, stydí se, zejména v intimních momentech. A to pak vede třeba k mindrákům a frustraci v sexuálním životě.

Na výsledek po operaci, kterou provedl plastický chirurg Roman Kufa, se moc těší a věří, že nová prsa bude milovat a užívat si je. „Natálie si přeje plný dekolt. Jelikož má menší prsní žlázu a nepatrně pokleslejší prsa, zvolil jsem zvětšení prsu implantátem anatomickým, lidově tvar kapky, pro zachování přirozeného tvaru, který prsu dodá objem a současně dokáže prs maličko pozvednout, včetně bradavek, které směřují-li vzhůru, působí prs velmi mladistvě,“ řekl Roman Kufa.

Natália Mykytenko a Roman Kufa (Praha, 29. ledna 2021)

Kromě změn ve svém vzhledu prožívá Natália Mykytenko změny také v životě osobním. Nedávno přiznala, že již nějakou dobu není s Františkem Geberem, kterého poznala v reality show Svatby na první pohled. Její novou láskou byl politik Marek Hrvol, který je náměstkem primátora města Most. Natálii oslovil na Instagramu. Ovšem i tento vztah je již minulostí.

„Bohužel mohu přiznat, že vztah ztroskotal na tom, že se na oba vyvíjel velký tlak. Bylo toho hodně. Byla jsem hodně vidět, sama si na to zvykám a občas to musím rozdýchat, je to pro mě nový svět. Chápu, že ne každý se vedle mě cítí uvolněně. A nemůžu ho někam tlačit,“ cituje Natálii Mykytenko web Super.cz.

„Neuvědomil si, že to asi bude až takové. Že po tak brzké době hned bude bulvár plný Marka a Natálky. Počítali jsme s tím, ale později. Ne každý chce být vidět a zvládne to. Ne každý má rád, když se mu někdo hrabe v soukromí.“