Dabéři Naked Attraction: Byli jsme v šoku, že něco takového může vůbec existovat

Nahota je televizní evergreen a stále dokáže diváky přikovat u obrazovek. Počátkem devadesátých let to bylo Tutti Frutti na stanici OK3, dnes o třicet let později Naked Attraction na Óčku. Šli by do podobného projektu i dabéři Radana Herrmannová a Roman Hájek a u jakých scén se nejvíc červenají?