VIDEO: Pískot a křik. Neslušná divačka narušila koncert Nadi Urbánkové

Na úvod koncertu zahrála folkrocková skupina Bokomara dvě písně, aby „si pan zvukař mohl naladit svoje hejblátka“, při další skladbě se ke kapele za velkého potlesku přidala pětinásobná zlatá slavice.

Naďa Urbánková zazpívala směs hitů divadla Semafor ze šedesátých let a svůj šlágr Drahý můj, který si s ní střihl kapelník Luboš Javůrek. Poté dala znovu prostor Bokomaře, která ji na koncertech pravidelně doprovází, a odešla do zákulisí.

Kapela zazpívala další dvě skladby, ve třetí písni chtěl Javůrek představit svou kolegyni – zpěvačku Kateřinu Markovou.



V tu chvíli se z publika ozvalo hlasité zapískání. Jedna z divaček se dožadovala, aby se na pódium vrátila hlavní hvězda večera. „My jsme přišli na Naďu!“ zakřičela žena z hlediště na kapelníka.

Její chování Javůrka zaskočilo. „Chtěli jsme představit celou kapelu. A protože Naděnka (Urbánková) už má taky nějaký věk, tak jsme chtěli, aby si trochu odpočinula. Proto jsme to udělali takhle,“ vysvětloval.



„Mrzí mě to. Jestli paní bude chtít, já jí ten lístek zaplatím. Rádi bychom, aby Kačka zazpívala. Kdo chcete, zatleskejte,“ oslovil publikum. Kateřina Marková vypadala nešťastně, ale potlesk v sále ji povzbudil. Píseň spolu s Javůrkem odzpívala. Lidé ji za to odměnili dalším aplausem. „Jestli jsem někoho urazil, omlouvám se. Ale přijde mi to od té paní nespravedlivé,“ dodal kapelník.



Markové se zastala i slavnější kolegyně. „Nevím, co se tady odehrálo, byla jsem v šatně. Ale pokud je to tak, jak mi teď šeptnul Lubošek, tak je mi to strašně líto, protože Kačenka je skvělá. Prosím vás, já budu zpívat, až se ze mě bude hulit, ale Kačenka si teď zaslouží veliký potlesk,“ prohlásila na pódiu Urbánková. Obecenstvo zaburácelo a koncert se vrátil do svých kolejí.

VIDEO: Pán si přeje, abych udělala striptýz, laškovala Urbánková Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Naďa Urbánková si v následující hodině náklonnost plného sálu užívala. Vzpomínala třeba na přijímací „pohovor“ v divadle Semafor, z něhož odcházela s pocitem potupy. Když ji u vrátnice dohnal divadelní šéf Jiří Suchý a nabídl jí práci, radostí ho povalila na zem.



„Tady ten pán si přeje, abych udělala striptýz,“ ukázala Urbánková v průběhu koncertu na muže v první řadě. „Já ho klidně udělám, ale moment. Hele, máš prachy?“ zajímalo zpěvačku. „Paninka má určitě v kabelce nějakou korunku pro Naděnku,“ dobírala si ženu, která seděla vedle něj. Ta vytáhla z tašky kovovou placatku a nabídla ji Urbánkové. „Tak za tohle si Naděnka nesundá ani brejle,“ ušklíbla se zpěvačka.



Brýle Chodí sklesle, chodí při zdi,

myslí, že ji brýle hyzdí.

V kině v první řadě sedá,

slavné hvězdy marně hledá.

Menšíka si s Kemrem plete,

marně volá: Zaostřete!

Zamávala, že chce taxi,

byl to řezník, vezl flaksy.

Proto vězte, krásné panny,

co máte svět rozmazaný:

Člověku se lépe žije,

když má svoje dioptrie.



Pobaveným divákům vysvětlila, že šlo o monolog starší prostitutky, který předváděla před lety v muzikálu Hello Dolly. „Nejlepší byli v Bratislavě, tam mi dal jeden pán zlaté hodinky,“ vtipkovala s tím, že mu je samozřejmě vrátila. Publikum rozesmála i recitací básně o brýlích od režiséra Ladislava Smoljaka.



Zazpívala svoje největší hity – Blonďák s červenou bugatkou, Mám ráda žužu, Svatební průvod, Vilém peče housky nebo Mosaznej džbán, což je píseň, se kterou v roce 1969 na Bratislavské lyře trumfla Karla Gotta. Ona získala stříbro, on bronz (se skladbou Hej, páni konšelé).



V koncertním programu nemohla chybět ani smutná píseň Závidím, k níž před padesáti lety napsal text vážně nemocný Jiří Grossmann.



„Neumím závidět. Abych nekecala, někdy si říkám: jé, tohle by se mi líbilo, ale to není závist. To je jen takové postesknutí. Nemusím mít všechno. Závist nemám ráda, je to moc ošklivá vlastnost,“ řekla v rozhovoru pro iDNES.tv.

VIDEO: Nevím, co je závist, říká Naďa Urbánková, kterou proslavila píseň Závidím Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

„Vždycky jsem si vybírala písničky s příběhem. Pokud někdo přišel s písní a bylo to jen takové tralalala, tak jsem ji odmítla,“ vzpomíná nejpopulárnější československá zpěvačka první poloviny sedmdesátých let.

Loni oslavila osmdesátku. Věk neskrývá. Přesné datum narození včetně krátkého životopisu prozradila na začátku vystoupení i divákům. Ti Urbánkovou a Bokomaru odměnili v závěru koncertu potleskem vestoje.

„Žiju pořád stejně – v Želivě (u Humpolce). Mám kocoura, jsem šťastná, že je teď se mnou dcera, která přijela do Česka. A co by mi v životě udělalo radost? Abych byla zdravá, aby byla zdravá moje dcera, abyste byli zdraví vy a abyste mě měli rádi,“ usmívá se Naďa Urbánková, která plánuje vydat novou desku.