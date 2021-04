Kartářka předpověděla nehodu mně i Květě Fialové, říká Naďa Konvalinková

„My máme v rodině smysl pro humor, to je dar. Je důležité nebrat se vážně, dívat se na sebe trochu svrchu a mít rád sám sebe. To jsem se učila dlouho, teď to vybrušuji. Každé ráno si řeknu, že jsem nejlepší, nadaná, krásná a všechno se mi daří,“ svěřila se Naďa Konvalinková v pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

„Pořád jsem měla tendenci o sobě říkat, že jsem tlustá. A tím jsem tomu dávala na frak. Od včerejška si říkám, že jsem štíhlejší a štíhlejší. A dneska to bylo lepší. Vlezla jsem na váhu předevčírem, ukazovala o tři kila víc než moje nejhorší váha. A dneska už to bylo jenom o dvě a půl kila víc a zítra by to mohlo být třeba jenom o dvě kila navíc,“ věří herečka, která za pár dní oslaví 70. narozeniny.

V kondici se drží pohybem. „Cvičím. Chodila jsem plavat, třikrát týdně v šest ráno, v osm jsem byla vyplavaná, vysaunovaná. To mi zavřeli. Tak jsem vzala hůlky a chodím. Mám kurz na chození s hůlkami. Jenomže já chodila mimo okres. I to mi zavřeli. Tak jsem začala cvičit podle videa. Je to v angličtině, já té holce nerozumím, ale vidím, co dělá. Tak takhle teď žiji,“ říká Konvalinková.

Ta prozradila během rozhovoru v talkshow také tajemství filmu Adéla ještě nevečeřela, kde se nezapomenutelně blýskla v roli Květušky. Hledání jejího hereckého partnera pro roli Nicka Cartera bylo složitější.

Naďa Konvalinková a Marcel Vašinka v pohádce Zlatý náhrdelník (1980)

„Pan Brdečka s panem Lipským měli představu americké vystříhané blonďaté hlavy, tak poslali scénář panu Robertu Redfordovi. On skutečně odepsal, že se mu scénář moc líbí, ale že má čas až za pět let. Pak ten konkurz dělal i Láďa Štaidl.



Přiletěl kvůli tomu z Frankfurtu nad Mohanem, kde měl koncert s Karlem Gottem. Zaplatil si letenku, aby mohl ten konkurz dělat, ale měl ještě větší trému než já, klepala se mu brada. Neudělal ho a místo něj to pak dostal Michal Dočolomanský,“ vzpomíná herečka.

Zavzpomínala i na životní zážitek, kdy jí i Květě Fialové předpověděla kartářka na chalupě naprosto přesně, co se stane. „Říkala mi, že mě čeká velice, ale velice brzy nějaká velká smůla a finanční potíže. To samé pak řekla i Květě. Nechápaly jsme, co to může být.

Pak jsme se odebraly od kartářky domů, šly jsme po lesní pěšině, nasedly do mého auta, vyjely kopec, zprava jelo auto, mně se smýkla bota vlhká z lesní cesty a už jsme byli v něm. Policisté nám dali pokutu 2 000 korun a bylo to. Věštba se naplnila rychleji, než jsme čekaly. Už nikdy jsme k té kartářce pak nešly,“ popsala se smíchem herečka.

VIDEO: Naďa Konvalinková: Z dětského domova jsem se sestrou utekla: