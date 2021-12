Hubla jsem i nořením se do ledové vody, prozradila Naďa Konvalinková

„Dočetla jsem se, že když se člověk ponoří do studené vody a čím déle vydrží, tak tělo se brání tomu ledu a ztrácí kalorie. Zkrátka se brání tím, že hubne. Takže sice zhubneš, ale ledviny, močák, všechno je v haj**u,“ popsala Konvalinková jednu z metod, kterou si také vyzkoušela na vlastní kůži.

Tipy na nejrůznější diety se dozvídá často od lidí kolem sebe. Nyní má takovou, že od šesti večer už nejí. Největších úspěchů ovšem dosáhla, když řízeně hubla pod vedením Kateřiny Cajthamlové. „To jsem ale chodila téměř denně cvičit pod dozorem trenéra a jedla jsem poloviční porce pětkrát denně,“ prozradila.

Takový rozvrh považuje stále za ideální a poloviční porce jí nijak nevadí, ale bohužel to nestíhá. Takže nakonec stejně vždycky skončí u jednoho velkého jídla za den. „A největší chyba, kterou dělám, je to, že mi chutná čokoláda,“ říká provinile.

Ovšem nejen diety, ale také zdravé potraviny a ezoterika jsou v ohnisku jejího zájmu. „Objevila jsem kávu z houby reishi, která má spoustu léčivých vlastností,“ prohlásila Naďa Konvalinková, která má na svém kontě řadu pohádek, i když v poslední době hlavně rolí čarodějnic.

Naďa Konvalinková a herec Marcel Vašinka v pohádce Zlatý náhrdelník z roku 1980. Svým půvabem učarovala mnohým mužům.

„Hrála jsem v hodně pohádkách, ale spíš ty Marušky, Barušky. Princeznu jsem si zahrála snad jenom jednou v Kouzelném náhrdelníku, pak jsem hrála královny a teď už jsou to čarodějnice a sudičky,“ vyjmenovala namátkou ze své filmografie.

„Teď jsme točili novou pohádku, která měla moc hezký scénář, a bylo to krásné natáčení, točili jsme na hradě Pernštejn a Frýdlant. Bylo tam sto padesát schodů do věží, do kterých jsme musely chodit my tři sudičky: Dana Kolářová je taková protivná, Iva Janžurová je roztržitá a já jsem hodná sudička,“ prozradila.