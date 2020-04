Na oslavě narozenin Alžběty II. bude kvůli koronaviru chybět kanonáda

Na Twitteru to napsal reportér televize ITV s odkazem na zdroj z Buckinghamského paláce. Je to poprvé, co královna za období své 68leté vlády takové přání vyjádřila.



„Její Veličenstvo si nepřeje žádná zvláštní opatření kvůli kanonádě, protože ji za současných okolností nepovažuje za vhodnou,“ napsal televizní reportér Chris Ship.

Výstřely z děl na různých místech Londýna slaví královská rodina tradičně významná výročí a narozeniny.

Oficiální oslavu svých narozenin s tradičním defilé pak pořádá královna bez ohledu na skutečné datum narození druhý červnový víkend, kdy si ji mohou díky lepšímu počasí přihlížející lépe užít.

Buckinghamský palác ale už minulý měsíc uvedl, že ani tato ceremonie se s ohledem na omezení shromažďování neponese ve stejném duchu.

Epidemie covid-19 v Británii vrcholí. Nemoci už v zemi podlehlo téměř 15 000 lidí. Na celém světě virus zabil přes 150 000 nemocných.