Brácha zemřel s covidem. Druhého jsem neviděl 30 let, svěřil se Petr Janda

„Doba covidová mě osobně bohužel velmi zasáhla. Když někdo říká, že se ho to všechno kolem netýká, tak mě se to tedy týká. Přišel jsem o bratra. Měl jsem dva bráchy. Jednoho jsem bohužel už třicet let neviděl, s druhým jsem kamarádil. Byl po mrtvičce, takže byl na vozíku,“ svěřil se Petr Janda v pořadu Limuzína s Mírou Hejdou.



„Nejdříve jsem mu sehnal domov důchodců přímo v bydlišti, abych to k němu měl kousek. Domov pak zrušili a posunuli o deset kilometrů dál. Jednou týdně jsem pro něj jezdil, naložil ho do auta a odvezl na pivo. Miloval hospodu, celý život měl rád pivečko a tu zábavu kolem. Pak mi jednoho dne volala jeho dcera, že táta chytl covid a je na tom špatně,“ říká muzikant s tím, že bratrovi okamžitě volal.

„Ale to už byl v nemocnici a nemohl mluvit. Nemohl se nadechnout a dusil se. Za dva dny jsem pak dostal od jeho dcery zprávu, že umřel. Pak čtu řeči takových těch odpíračů, kteří tvrdí, že je to chřipčička. Tak já nevím. Já jsem to zažil, umřel mi brácha a mám na to prostě jiný názor,“ vysvětluje Janda.

Navázání vztahu se svým druhým bratrem Slávkem si zatím nedokáže představit. Rád by, neví však, jak to udělat. „Máme mezi sebou propast a ten příkop je hrozně hluboký. Kdybych mu zavolal, nevím, jestli by třeba nezavěsil, když on sám nemá tu potřebu mi volat,“ přemýšlí nahlas rocker.

Petr Janda s manželkou Alicí a dcerami:

„Je mi to líto, když se na vánoce scházíme celá rodina a on tam není. Já jsem signály k usmíření alespoň vyslal. Žádný signál od něj zpátky však nepřišel. Mám pocit, že na řadě je on. Za rok mu bude sedmdesát. Já jsem mu nic neudělal. On udělal lumpárnu vůči mně a bráchovi. Šlo o restituci našeho domu na Vinohradech po tatínkovi, kde jsem žil do svých třiatřiceti let. O majetek však nejde. Mrzí mě to z morálního hlediska. To se prostě nemělo stát. Lidé po revoluci strašně zvlčili a všichni si chtěli urvat kus krajíce,“ míní Petr Janda.

Během rozhovoru přišla řeč i na očkování proti covidu-19. „Sám už jsem zaplaťpánbůh očkovaný. Byl jsem v druhé vlně. Sice nikam nechodím, ale říkám upřímně, že se toho bojím. I když jsem poměrně zdravý, tak jsem tři roky zpátky prodělal zápal plic a někdy se mi i dnes špatně nadechuje. Nevím proč. Nedávno jsem byl také na operaci srdce, dělali mi ablaci. Alespoň, že už je konečně jaro. To mi vždycky dodá energii,“ dodává optimisticky.

