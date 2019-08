Celé dětství jsem měl nadváhu, říká vítěz Muže roku 2019 Urban

„Myslím si, že Muž roku by měl být hlavně vzorem a inspirací. Já bych chtěl lidi inspirovat třeba k tomu, že být zdravý a cítit se ve svém těle skvěle není tak složité, jak by se mohlo na první pohled znát,“ sdělil iDNES.cz Vojtěch Urban, kterého na finále soutěže přijeli podpořit rodiče a sestra.

Do soutěže se přihlásil na popud moderátorky, která ho oslovila, když na začátku roku dělal rozhovor v televizi. A udělal dobře.

„Předtím jsem o tom nikdy neuvažoval. Pak mi to ale vrtalo hlavou. Nakonec jsem si řekl, že není co ztratit,“ řekl Muž roku 2019, který účastí v soutěži překonal sám sebe.

„Tato soutěž pro mě byla velkou výzvou, protože se přiznám, že jsem celé dětství měl nadváhu. Opravdu při představě, že bych měl podstupovat promenádu v plavkách, jsem měl strach. Ale podařilo se mi to překonat. Byla to odrazová meta,“ doplnil.

Vedle promenády v plavkách, kterou si Urban užíval, se finalisté porotě představili během rozhovorů, módní přehlídky obleků a také volné disciplíny.

Do letošního jubilejního dvacátého ročníku soutěže se přihlásilo 958 uchazečů, loni jich bylo 921. Na pódiu náchodského divadla se ve finále utkalo dvanáct mužů ve věku od 21 do 29 let. Soutěžícím musí být mezi 20 až 29 lety, musí být svobodní a být občany České republiky.