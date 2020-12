Mužem roku 2020 je policista David Kremeň. Bojuje proti domácímu násilí

„Dojmy budu dlouho vstřebávat, ale je mi jasné, že se hned vrátím ke své práci policisty,“ řekl bezprostředně po vyhlášení novopečený Muž roku David Kremeň, který bude reprezentovat Česko na světové soutěži Mister Supranational.

„Je to pro mne pocta, lepší než jsem čekal. Druhé místo je hodně moc dobrý. Nakoupil jsem si čokoládu a také půjdu s kamarády do restaurace. Těším, se až se najím,“ usmíval se druhý Muž roku David Strnad a jako závodní potápěč si slíbil, že ještě o víkendu se půjde potápět. „Těším se pod led.“

Třetího Muže roku roku Kryštofa Nováka po gratulacích zdobily na tváři třpytky, které mu tam zanechala přítelkyně, tanečnice Felicita Prokešová z Czech Cabaret Show.

„Já jsem do soutěže šel, že pro mne umístění nehraje roli. Chtěl jsem si to užít. Já už vyhrál na soustředění Muže roku v Šanově, kde jsem si našel Felicitu, která tady v Náchodě celý večer vystupovala. Je na mne pyšná a tady to byla moje největší opora. Zítra už zase budu makat ve fitku, protože tam domluvené tréninky,“ prohlásil fitnes trenér.

Vítězové soutěže Muž roku 2020 - David Strnad, David Kremeň, Kryštof Novák a Lukáš Veitl

Davida Strnada čeká mezinárodní soutěž Mister Tourism World, Kryštof Novák poletí na mezinárodní soutěž Mr. Model Of The World. Mezinárodní soutěže se zúčastní také Lukáš Veitl, který získal cenu prezidenta soutěže Davida Novotného.

Na finále Muže roku 2020 nechyběla promenáda ve spodním prádle a v plavkách i rozhovory se známými tvářemi. Vystoupili Ivana Jirešová, Natálie Grossová, Peter Pecha, Michaela Nosková a Zuzana Bubílková s Jiřím Krampolem.

29. července 2020

