Nálepku Miss budu mít do konce života, říká starostka Monika Žídková

Jak se vám tu líbí a jak vzpomínáte na ten váš rok?

Jsem velmi ráda, že se něco takového podařilo zorganizovat. Jsem ráda, že vidím kolegyně ze starší gardy a vážím si toho, že si našly čas. Mám pocit, že Renáta Gorecká přijela dokonce z Varšavy. Dát dohromady termín, který by vyhovoval úplně všem, je nesmírně těžké. Je to hrozně fajn, jsem ráda, že tu vidím všechny účastnice soutěže krásy a vítězky. Je to milé setkání.

Účast a vítězství v soutěži krásy určitě s sebou přináší spoustu kladů i záporů. Jak tomu bylo u vás?

Nevím, jestli už nemám příliš velký odstup, abych na tuto otázku správně odpověděla. Ale účast v soutěži vám jednoznačně vezme soukromí. Pomyslnou nálepku Miss má člověk na čele do konce života. Myslím si, že i moje děti tím budou trošku poznamenány.

Člověk by však měl myslet spíše na pozitiva. Bylo to cestování, možnost poznávat nové lidi, zajímavé pracovní nabídky a rozhled. V době, kdy jsem se Miss stala já, nebylo tolik nabídek pro časopisy a pro bulvár jako dnes. To tehdy ještě neexistovalo. I v té době se člověk podíval do míst, kam by normálně nevycestoval a za to jsem velmi ráda. Ty zkušenosti, které posbíráte, vám nikdy nikdo nevezme a na těch člověk může stavět.

Říkala jste, že nálepku Miss budete mít do konce života. Vnímáte to tak, že lidé dodnes vzpomínají na vaše vítězství a ročník, kdy jste zvítězila?

Myslím si, že to opravdu mezi lidmi je. Lidé mě ještě dodnes občas poznávají na ulici. Ne vždy je to příjemné řešit. Když například syn něco provede ve škole, řeší se, co udělal syn missky a podobně. Vždycky to v tom životě bude mít své místo. Jednou jsem však do toho šla, a tak s tím člověk musí počítat.

Nyní máte spíše „nálepku“ paní starostka. Pomohla vám soutěž Miss třeba z hlediska vyjadřování?

V rámci práce v showbyznysu získáte spoustu kontaktů a lidí, kteří vám mohou v budoucnu jakkoli pomoci či poradit a můžete se na ně obrátit. Dnes jsou kontakty velmi důležité a člověk je samozřejmě využívá i v této práci. Možná se do toho promítne i rozhled a to, co člověk čerpá z let minulých.

Baví a naplňuje vás toto vaše zaměstnání?

Práce mě baví, byť z devadesáti procent řeším samé negativní věci, stížnosti, žádosti a papírování. Občas si připadám jako úřednice. Říkám si však, že pořád do toho umím vnést kus sebe. Takže baví.

Monika Žídková a její dcera Nikol Brzesková (Praha, 8. dubna 2019)

Přála byste si pro svou dceru takový život a kariéru, jako jste měla vy? Přihlásila byste ji do soutěže?

Že bych to vyloženě požadovala, to ne. Ale na druhou stranu, pokud by za mnou přišla s tím, že chce s něčím poradit nebo se někam přihlásit, tak ji jako správná máma určitě podpořím.

Myslíte si, že vaše děti jsou po vás a zvládly by podobné zviditelnění?

Těžko říct. To si musí každý vyzkoušet sám. Bude to čistě na nich.