Chtěla bych být moderátorkou v televizi, říká manželka Pavla Trávníčka

Monika Trávníčková naposledy v míčovně Pražského hradu produkčně zajišťovala natáčení koncertu houslisty Jaroslava Svěceného a akordeonisty Ladislava Horáka s názvem Ve znamení tanga.

„Nad koncerty jsem uvažovala už dlouho a také mě k tomu postrčila ta hrozná zpráva o úmrtí mé mámy. Už jsem nechtěla nečinně sedět doma. Mám kolem sebe partu kamarádů a bráchy s technickým vybavením, divadlo se nehraje, tak proč se do toho nepustit. Je to jiná práce než divadelní produkce, ale baví mě to. Chtěla bych se do budoucna prosadit třeba i v televizi a uvádět nějakou televizní zábavu,“ řekla Monika Trávníčková.

Hercova manželka už má za sebou Vánoční koncert ze zámku Berchtold a hned po online vysílání vystoupení Jaroslava Svěceného a Ladislava Horáka, 23. ledna, se vrhne do přípravy Valentinského koncertu. Veškerá odpovědnost je jenom na ní.

„Mám svou vizi a Pavel mi, kupodivu, do toho nemluví. Pro radu nebo názor za ním přijdu, to ano, ale jinak vše nechává na mé vůli. Také jsem začala spolupracovat s Jaroslavem Svěceným na jeho propagaci, takže moje ‚PR stáj‘ se rozrostla. Mimo mého muže a divadla tam přibyl Jarda. Moc se na tu spolupráci těším. Myslím, že se můžete těšit na spoustu hezkých projektů,“ dodala.

V této době ovšem nelení ani Pavel Trávníček. Chystá autobiografickou knihu. Oslovilo ho jedno německé vydavatelství a herec s nabídkou souhlasil.

„Teď, když se nehraje divadlo, je na to čas. Probírá se vzpomínkami, kterých je za ty roky mnoho. Kromě toho byl oslovený Českou televizí na jeden velký pořad,“ prozradila Monika Trávníčková s tím, že fanoušci, jak doma, tak v zahraničí se mají na co těšit.