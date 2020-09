Když držím nějaké diety, tak mi to echt nejde, říká Monika Leová

Jaká jste hospodyňka?

Myslím, že jsem se během korony velice zlepšila ve vaření a že jsem objevila i jiné suroviny, než je čočka a červená čočka. Dokážu tedy vykouzlit dokonalé jídlo.

Co patří mezi vaše mistrovská umění v kuchyni?

Pokud se to dá jíst, tak je to všechno! (smích) Co opravdu umím, je Asie, tu mám velice ráda. U nás se tedy také jedou těstoviny s mozzarelou, rajčaty a pestem. Tak dvakrát týdně minimálně.

Které jídlo jste zkazila a od té doby ho nesnášíte?

No mně se to povedlo s hokkaidovou polévku. Té jsem se tak přejedla, že už ji nemohu ani cítit.

Máte nějaké trauma z dětství, co se týče jídla?

Nemám, že bych něco ve školce přestala jíst. Ale nejím houby. Je to proto, že když je sbírám, tak vidím, jak je to prožrané slimáky. Když mi jídlo není sympatické, tak si ho prostě nedám.

Co se týče pěkné postavy, jak o ni dbáte?

Teď úplně šíleně. Nedbám na to vůbec, nějak jsem si odvykla cvičit. Doufám, že to zase přijde a na to najedu. Ale co se týče jídla, tak si nechávám volnou ruku, protože když držím nějaké diety, tak mi to echt nejde!

Co vás dokáže vystresovat v práci i v životě?

Na televizní obrazovce, jelikož jsem se živila moderováním, to bylo, abych se nepřeřekla a aby zprávy proběhly tak, jak mají. A v životě? No tak ten nám pořád pod nohy dává nějaké překážky. Já se je vždycky snažím přeskočit a jít dál a doufám, že to tak bude i nadále.

Monika Leová s manželem

Co je u vás doma nejčastějším předmětem hádek?

My se až tolik nehádáme. Občas je to asi kvůli tomu, že si myslím, že jsem mu něco řekla, a přitom jsem mu to neřekla. Pak mu to celou dobu vyčítám, protože jsem to řekla někomu jinému. Takže manžel vždycky dostane takového sprda, ale je dobré, že to vždycky ustojí.

Do vašeho pravidelného rozzlobeného slovníku patří: No vždyť jsem ti to říkala!

Přesně tak! Plus: Je to všechno tvoje chyba! (smích)

Čím si vás člověk udobří?

Musí mě rozesmát, protože já se nikdy dlouho zlobit nedokážu.

Co je pak nejčastějším důvodem, že se Monika Leová neusmívá?

Když mám hlad. To jsem tedy nevrlá!

Dokážete konkrétně vyjmenovat, co mlsáte, když chceš skutečně zhřešit?

Já hřeším poměrně často a moje nejoblíbenější sladkost jsou zmrzliny.

Mají Češi předsudky a bojí se nepoznaného?

Myslím, že se to naší generací už docela odbourává, protože hodně cestujeme, tak doufám, že to tak půjde dál. Vidím to třeba na babičce s dědou, kteří nikam nejdou, nic moc neokusí. Ale ti mladší, začínají být čím dál tím kosmopolitnější a lepší.

Prarodiče vámi nabídnuté krevety nesnědí?

Babička si dá, ale děda bude brblat.

Jak dokážete konzervativního člověka přimět k něčemu novému?

No, děda snědl i sushi. On všechno zkusí, ale pak už si to vyloženě nedá. Nevím, jak jsme ho k tomu vůbec přinutili. Řekli jsme mu, že je to prostě dobré, ať to zkusí. On to zkusil a nechutnalo mu to.

Na co se v blízké budoucnosti těšíte?

Já se pořád na něco těším, na každý nový den. Teď doufám, že korona odejde a zase budeme moct normálně žít a cestovat a doufám, že to opravdu bude brzy.

Jste nákupní maniak?

Jsem nákupní maniak a taky dárečky ráda dostávám! (smích)