Miluji fotky a fotím každou blbost, říká o sociálních sítích Leová

Jak jste prožila letošní horké léto?

Když tu byly největší tropy, byla jsem se trochu zchladit ve Švédsku. Také jsem na chvíli navštívila Itálii. Když je v Čechách v létě teplo, nemám většinou potřebu jezdit někam k moři. Užívala jsem si v Praze s přáteli letní kina, plážový volejbal, grilovačky i posezení na zahrádce... Raději v létě šetřím peníze a vyjedu někam za sluníčkem na podzim a v zimě, když se člověk potřebuje trochu ohřát.

Prozradíte, kam pojedete?

Nyní s mým mužem odlétáme prozkoumat západní pobřeží Spojených států amerických. Moje sestra s bratrem žijí v Austrálii a přemlouvají nás, abychom se za nimi přijeli také podívat. Ale to už je velký finanční výdaj, takže uvidíme podle toho, kolik peněz necháme v Americe. Když nám něco zůstane, proč ne.

Našla jste s manželem snadno společný termín dovolené, který vyhovoval vám oběma?

Manžel dělá na sebe, takže je v tomto směru naštěstí pánem svého času. Já mám zase skvělou kolegyni, která si se mnou bez problémů přehodí pracovní služby. Vždy se to dá nějakým způsobem skloubit. V tomto mám velkou výhodu, a i proto svou práci miluji. Umožňuje mi cestovat.

Jak často používáte sociální sítě ke komunikaci s vašimi fanoušky?

Naše generace na sociálních sítích v podstatě téměř vyrůstá. Jsme tím hodně pohlceni. Miluji fotky a fotím, s prominutím, každou blbost. Je to můj život. Navíc mám špatnou paměť. Když se třeba po týdnu sejdu s babičkou a ona se mě zeptá, co jsem celý týden dělala, vezmu telefon a vše si připomenu.

Děláte z fotek i alba, které pak věnujete jako dárky členům rodiny?

Ano. I tím, že si s tím člověk dá všechnu tu práci, je to nakonec osobní pěkný dárek. Dělala jsem například knihy fotografií z naší svatby a jedny Vánoce jsem tak měla vystaráno, protože je dostali úplně všichni. V každém roce našeho vztahu dělám fotoknihy i mně a manželovi. Fotky fyzicky vylepuji přímo do alb, jako se to dělávalo kdysi.

Máte doma také alba a videonahrávky jako vzpomínky na vaše vlastní dětství?

Videonahrávky až tolik ne, což mě mrzí. Fotek však máme dost. Maminka nás fotila hodně. Jsou to takové ty klasické snímky, kde jsme například ve vaně... Myslím, že podobné fotografie má doma snad každý z nás.

Jaké vás v nejbližší době čekají pracovní závazky?

Fotila jsem halloweenský speciál, čeká mě i vánoční. Nebudou chybět moderace, přehlídky... Během letních prázdnin je vždycky takzvaná okurková sezona a pak se s nabídkami vždy, jak se říká, roztrhne pytel. Mám v kalendáři jednu akci za druhou a jsem za to vděčná. Moc mě to baví.