Slovenská europoslankyně Monika Beňová v 52 letech porodila dceru

„Tak my vás všechny zdravíme a děkujeme za podporu a všechno. Leuška si vybrala dnešní ráno 1. 11. 2020 a o 8:30 přišla konečně k mamince a tatínkovi, který byl statečně s námi. Má 48 centimetrů a 2 900 gramů. Má ďolíčky ve tvářích, když se usměje, a je to naše okatá srnka. Ještě jednou veliké dík za celé ty měsíce podpory,“ napsala novopečená maminka na Instagramu.

Europoslankyně a spoluzakladatelka sociálně demokratické politické strany SMER oznámila těhotenství v červenci poté, co slovenský bulvár přinesl informaci, kterou si chtěla nechat pro sebe a blízké.

„Chtěla jsem, aby to v naší intimní rodinné zóně zůstalo o něco déle, ale webová stránka Plus1 to změnila, takže bychom se chtěli podělit s těmi, kteří nám to přejí, o naši nesmírnou radost a štěstí z očekávaného rozšíření naší rodiny,“ napsala Beňová v létě.

Dodala, že těhotenství považuje za velmi krásné a šťastné a zároveň velmi osobní a intimní období v životě ženy. Exmanželovi Fedoru Flašíkovi vyčetla, že její život komentuje pro bulvár. Zároveň přiznala, že kvůli těhotenství ve vyšším věku dostává nepříjemné zprávy.

„A ještě pár slov k některým naštvaným komentářům. Tohle je můj život, nečekám, že by ho někdo žil za mě. Dělám vlastní rozhodnutí a diskutuji o nich jen se svým synem a partnerem. Protože v tuto chvíli patří do mého života jen ti dva. Nechci od nikoho nic jiného než klid a pohodu. Pokud se někdo chce zlobit, tak máte vlastní životy, rodiny a facebookové profily. Vychovala jsem jako mladá dívka, bylo mi 19, skvělého syna, a teď budu vychovávat ve zralém věku skvělou dceru. Je to můj život, moje rodina, moje radosti a starosti, takže pokud nám to nepřejete, řešte si své. Nezajímám se o vaše životy,“ dodala.

Monika Beňová je rozvedená. Z prvního manželství se sportovním novinářem Martinem Beňem, který zemřel v roce 2004, má dnes již třicetiletého syna Martina. Druhého manžela, podnikatele Fedora Flašíka (62), si vzala v roce 2006, rozvedli se před třemi lety. Europoslankyně má dceru se svým současným partnerem, advokátem Lubomírem Klčem (36).