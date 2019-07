Někdy je lepší nechat partnera v klidu, říká o svém zápasníkovi Bagárová

Zpěvačku Moniku Bagárovou zavedly na filmový festival do Karlových Varů pracovní povinnosti. „Přijela jsem hlavně proto, že jsem na festivalu vystupovala. Je to poprvé, co jsem ve Varech byla a mám z toho radost. Moc se mi tady líbí a mrzí mě, že jsem neměla šanci strávit tu delší dobu. Věřím tomu, že příští rok se tady objevím znovu a na delší dobu,“ prozradila.



Na festival vyrazila Bagárová sama a s novou image. Nový muž v tom však není. Stále je zamilovaná a rozhodně by neměnila. „Jsem tu s Markétkou Konvičkovou, máme to jako holčičí trip. Můj přítel se připravuje na svůj zápas, takže nemohl, on má dvakrát denně trénink, ale volal mi, psal a už jedu po akci za ním,“ vysvětluje.

A bývá její přítel, zápasník Makhmud Muradov před zápasem nervózní? „Bývá, ale ani nevím, jestli je lepší odjet a nechat ho soustředit. Máme prostě oba pracovní povinnosti a je asi fajn ho nechat. Teď má soustředění v Polsku, takže nějakou dobu je tam stejně sám. Ovšem na moje narozeniny se vrátil,“ řekla.

Své pětadvacáté narozeniny tak zpěvačka oslavila nejen s kamarádkou a kolegyní Markétou Konvičkovou, ale i se svou rodinou. „Slavím s rodinou, ségrou, kamarády. Mě udělá hlavně radost, že jsem prostě se svými nejbližšími,“ přiznala.

A jak si bude Monika užívat i pár dní volna v rámci prázdnin? „S přítelem jsme už byli týden v Turecku, pro nás oba to byl dlouhý týden, protože už jsme se těšili, že zase začneme pracovat. Byli jsme tam s partou přátel a užili si to,“ dodala s tím, že už vyrazí spíše jen na pár dní za odpočinkem.

Na Elle párty byla zpěvačka k nepoznání. Ofina jí sice slušela, prý to však byla jen nová image na jeden večer. „Byla to pro mě výzva a celý den jsem přemýšlela, jestli si ten účes opravdu mám nechat udělat. Naštěstí to bylo jen na jeden večer, ofinu jsem si ustřihnout nenechala,“ přiznala Monika.



V novém účesu se sice cítila dobře, ale ustřižené vlasy u čela by prý nevydržela upravovat. „Musím říct, že s vlasy ráda experimentuji. Měla jsem jednou extrémně dlouhé prodloužené vlasy, teď už mám své přirozené a jsem za to strašně ráda,“ vysvětlila s tím, že jsou pro ni dnes důležité hlavně zdravé vlasy. Přestože Bagárová vypadala úžasně, přípravy ji prý netrvají moc dlouho. „Většinou je to tak hodinka,“ přiznala zpěvačka.

