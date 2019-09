Rodina si myslí, že jsem nemocná, říká o své štíhlé postavě Bagárová

Zpěvačka díky lásce a zamilovanosti shodila nějaké to kilo a svou štíhlou postavou se občas pochlubí na Instagramu. „Nejsem typ, co by se dřel v posilovně. Naopak, to nesnáším,” přiznala Bagárová, které se podařilo v poslední době zhubnout náhle. Vůbec by jí nevadilo, kdyby trochu přibrala. „Velikost mám XS - S. Někdo říká, že mi to strašně sluší. Rodina si myslí, že jsem nemocná, prý bych měla okamžitě začít jíst. Proto by si mě nejraději vzali domů.”

Se smíchem prozradila, že maminka ji chce vykrmit polévkou. Zpěvačka ale prohlašuje, že normálně jí. „Nedaří se mi přibrat, ale i tak se cítím moc dobře. Vejdu se do všech riflí. Nic mě neotravuje, takže jsem spokojená,“ uvedla s tím, že i když její přítel chodí pravidelně cvičit, jí se nechce. „Když jsme byli poprvé v posilovně, tak jsme se samozřejmě pohádali. Řekla jsem, že s ním cvičit prostě nebudu. Má jiné tempo.“

Monika Bagárová ale přiznala, že by si přála mít nějaký správný režim. Když je v plném pracovním nasazení, často se zapomene najíst. „A to není dobré. Proto si chodím pravidelně alespoň zaběhat. Bydlíme na vesnici, je tam hezká příroda,” popsala.

Možná i právě díky štíhlé postavě vyfoukla kšeft modelkám. Stala se totiž tváří kosmetického veletrhu Interbeauty, který bude v pátek a v sobotu v Letňanech. „Je pravda, že doteď fotily kampaň jen vítězky Miss. Mám z toho obrovskou radost, jsem strašně ráda, že můžu být tváří,” pochvalovala si při focení nového vizuálu pro příští rok.

Monika Bagárová

I když je zpěvačka už tři roky tváří jedné kosmetické značky, toto byla pro ni zcela jiná zkušenost. Ze začátku dokonce měla obavy, co se na ni při focení bude chystat. „Nejsem moc na extravaganci. Nakonec to dopadlo skvěle a fotky jsem nemusela ani kontrolovat. Jsem maximálně spokojená,” chválila celý tým zpěvačka.

Letos se sice ještě nebude její fotka objevovat na billboardech, přesto se na veletrh vydá. „Budu tam v jednom stánku, kde na mě budou ukazovat líčení od základu. Sama jsem na to zvědavá,” přiznala.