Makhmud drží diety, já hodně jím a necvičím, směje se Monika Bagárová

„Není pro mě příjemné vidět, když se pere. Pokaždé, když má zápas, jsou to pro mě nervy, stres a bojím se. A ani mi nejde o tu výhru, abych pravdu řekla, ale aby se vrátil ve zdraví domů,“ řekla zpěvačka s tím, že bez modřin se to občas neobejde.

Prozradila také, že Makhmud Muradov, který má mezi přáteli přezdívku Mach, často drží diety. Musí mít optimální hmotnost, aby jeho tělo dobře fungovalo. „To je úplný opak mě. Já hodně jím a necvičím. Takže my dva spolu do fitka jít nemůžeme,“ prohlásila a dodala, že obdivuje každého, kdo na sobě a na svém zdravém životním stylu dokáže makat. Ona vydržela vždy maximálně měsíc.

Řeč došla samozřejmě i na exotické jméno její dcery Rumie. „To má podle své babičky, která žije v Uzbekistánu,“ vysvětlila Monika Bagárová a pobaveně vyprávěla, že když na ní fanoušci na sociálních sítích vyzvídali, jak by se miminko jmenovalo, kdyby to byl kluk, mystifikovala je odpovědí, že „Rum“.

Jinak si ale velice pochvaluje, jak je její dcerka hodná i to, že přes den hodně spí. „Dokážu si představit, že si Ruminku vezmu časem s sebou na koncert, protože i ona umí zpívat,“ říká a naopak zcela odmítá to, že by zkoušela štěstí jako muzikálová zpěvačka. „Myslím, že na to nejsem moc šikovná. Jsem sólová zpěvačka, která si radši zazpívá se svojí kapelou v nějakém svém projektu.“