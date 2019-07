Svatba zatím nebude. Život na ‚psí knížku‘ nám vyhovuje, říká Absolonová

Chodí spolu pět let, jsou zasnoubení, mají spolu dvě děti a každý už má za sebou jedno manželství. Přesto zatím veselka není na pořadu dne.

„Svatba nebude. Jsme oba rozvedení a přiznám se, že spolužití na ‚psí knížku‘ nám vyhovuje. Já bych stejně zůstala Absolonová, kluci jsou stejně Hornové, tak nevidím důvod, proč bych se znovu vdávala. Akorát bulvár mě tlačí do svatby a pořád spekuluje, proč se nebereme. Možná až někdy, ale nyní určitě ne,“ prozradila zpěvačka s tím, že na vystoupení na Karlštejně se moc těšila.

Během mateřské si při zpívání od dětí odpočine a nabije se energií. Zároveň ji s každým ze zpěváků 4 Tenorů váže z minulosti nějaká společná práce.

„S Michalem Bragagnolem jsem zpívala v Bídnících, s Marianem Vojtkem jsem vystupovala od Kleopatry počínaje a nevím, po co konče, s Pavlem Vítkem jsem také často hrála a s Honzou Křížem jsem zpívala na koncertě Královny popu. Neváhala jsem, protože 4 Tenoři jsou bezvadný nápad a vůbec se nedivím, že mají takový úspěch. Kdo by se nechtěl podívat na hezké mužské a poslechnout si krásné hlasy,“ prohlásila.

Monika Absolonová zpívala na Karlštejně už několikrát a vždycky to byl pro ni obrovský zážitek. „Mám takové zvláštní chvění, obzvlášť když tu zpívám písničku z Noci na Karlštejně,“ uvedla zpěvačka, která v karlínském divadle hrála Elišku Pomořanskou celých 14 let.

Maminku od dvou kluků Tadeáše (3) a Matyáše (8 měsíců) čeká po prázdninách velká změna. Starší syn půjde do školky, mladšího bude hlídat babička a Monika se vrací do práce.

„Po prázdninách se vracím do Studia DVA. Slíbila jsme produkci, že už opravdu nehodlám rodit. Čeká na mne Funny Girl a milovaná Evita. Musím poděkovat Radce Fišarové, která je úplně boží, protože po obě moje těhotenství táhla Evitu za mne. A jsem ráda, že Funny Girl dalo divadlo na rok k ledu a čekali na mne. ‚Fanča‘ se vrátí se mnou a navíc na moje narozeniny 27. září,“ prozradila.

Bohuš Matuš, Monika Absolonová, producent Janis Sidovský a seskupení 4 Tenoři Marián Vojtko, Pavel Vítek, Jan Kříž a Michal Bragagnolo (Karlštejn, 4. července 2019)

Stihne zpěvačka s rodinou do té doby ještě nějakou dovolenou? „Byli jsme teď 14 dní na Šumavě. Dovolenou řídíme podle volna Tomáše, dělá kondičního trenéra ve fotbalovém béčku Sparty. On by mi také teoreticky mohl poradit, co s mojí figurou. Potřebuji shodit nějaká ta poporodní kila. Ale když mi začne radit, začnu být vzteklá a na jeho rady poměrně alergická. Oni se vlastní lidé špatně poslouchají,“ sypala si popel na hlavu zpěvačka.

Pracovních nabídek má Monika Absolonová stále mnoho, ale chce být hlavně máma. Proto si role hodně vybírá. Říká, že nabídky určitě přijdou, ale dětství synů se už nikdy opakovat nebude. Proto se plánuje věnovat rodině a dětem a vystupování bude brát jako odpočinkový mejdan.