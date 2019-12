Já už jsem déle čekat nemohla, říká o dětech Monika Absolonová

„Já už jsem déle čekat nemohla. Když jsem rodila Tadeáše, bylo mi třicet devět a Matouše ve čtyřicet dvou. A i když se to dneska hodně posunulo, není to ideální. To vám řekne každý lékař,“ prohlásila zpěvačka.

Jejím životním partnerem a otcem obou synů je hokejista Tomáš Horna. Starší ze synů proto velmi tíhne k hokeji. „Tadeáš se zhlédne v jakémkoli sportu, ale hlavně miluje Davida Pastrňáka. Já ostatně taky. My jsme se stali celá rodina Davidovým fanklubem,“ prozradila Absolonová a dodala, co si jí osobně na hokejistovi líbí.

„A i když je to Davidovi asi úplně jedno, tak u mě velice stoupl na ceně i za to, že na všechna vyhlášení chodil s maminkou, místo aby tam byl s nějakou blonďatou kozaticí. Hodně úspěšný kluci vedle sebe mívají takový kozatice. To jsou dámy, které mají taková ta silikonová ňadra. Ale já to nemyslím zle, oni jsou většinou k tomu všemu krásně hubený a mají dlouhé nohy.“

Jelikož Monika Absolonová začala své turné, musela vyřešit hlídání dětí. Pomáhají jí maminka i partner. „Maminka šla kvůli mně do důchodu, aby mohla hlídat děti. A pak mám Tomáše, který po večerech nepracuje, takže také hlídá. Teď má ale Tadeáš zápal plic, což jsem se dozvěděla půl hodiny před prvním koncertem. Ale zase to mělo tu výhodu, že jsem vůbec neměla trému. Já jsem za normálních okolností velká trémistka, jak jsem ale měla starost o Tadeáše, tak ten koncert nebyl pro mě v tu chvíli tím nejpodstatnějším a mně se moc dobře zpívalo,“ řekla.

V plném pracovním nasazení bude Monika Absolonová až do 22. prosince a pak se chystá péct vánočky. „Pro mě tím začínají Vánoce. Dělám to strašně ráda, baví mě ňahňat se v tom těstě. Vždycky si pustím Karla Gotta a začnu matlat těsto. Připravuji celkem dvacet vánoček,“ přiznala.

Aby byli zpěváci v optimální kondici, měli by se podle Absolonové vyhýbat nemocným lidem a hodně spát. Ani jedno se jí prý v tuto chvíli bohužel nedaří, přesto doufá, že ji její hlasivky nezradí.

„Věřím těm mým hlasivkám, že se na mě nevyprdnou a že to se mnou do toho dvaadvacátého prosince vydrží. A pak jim slibuji, že budu úplně mlčet. No úplně asi ne… ale už jim nebudu dávat takový ceres,“ dodala.