Sváteční výzva. Absolonová, Zelenková, Csáková a další umělci zpívali hymnu

„Všichni mi píšete, že mi děkujete za nápad. Ten nebyl můj, byl Ríši Bačka, kterému já moc děkuji, že to vymyslel. Vám děkuji, že jste do toho šli a že jste se cítili stejně jako já dojatě a pospolu. Myslím, že tato doba to potřebuje,“ svěřila se fanouškům zpěvačka, která zpívala přesto, že má zánět průdušnice.

„Nechci číst žádné hejty. Je mi to jedno, jestli je někdo negativní. A vám by mělo být jedno, jestli jste zpívali sami. Nebyli jste sami! Bylo nás hodně napříč celou Českou republikou a myslím, že i na Slovensku si zazpívali,“ dodala.

K výzvě, jejíž výsledek Moniku Absolonovou dojal, se přidaly její kolegyně jako Jitka Zelenková, Ilona Csáková, Marta Jandová či Anna Julie Slováčková. Zazpívali i herec Aleš Háma, herečka Kaira Hrachovcová nebo hokejista Patrik Eliáš i jeho manželka Petra Eliáš Voláková.

Někteří zazpívali jen českou hymnu Kde domov můj, jiní přidali i slovenskou část původní hymny Nad Tatrou se blýská, jako například modelka a moderátorka Iva Kubelková, která tím překvapila mladší dceru.

„Krásný státní svátek! Díky Monice Absolonové, která strhla úžasnou vlnu pospolitosti! Mně teda díky tomu strhnul moje vlny vítr na terase, ale v tomhle případě ji to vůbec nevadí. Moc přeju naší krásné republice, aby tu zase všechno bylo tak, jak to být má. Aby si zdejší autority zasloužily autoritu, aby umělci zase mohli bavit a dojímat a abychom všichni uměli táhnout za jeden provaz,“ napsala Jitka Zelenková na Instagramu.

„Přejeme k dnešnímu svátku naší republice, aby se měla krásně, abychom se furt nehádali, hlavně aby nám bylo spolu fajn. Hádkami se nikam nedostaneme. Vidíme to všude, že se lidi do sebe pouštějí. Chápu, že máte trošičku jiný názor, což je úplně v pohodě. Ale nemusíme se urážet, křičet na sebe. V prčičích jsme absolutně všichni, jak slavní, tak neslavní, jak známí, tak neznámí. Vždycky jsem z toho trošičku smutná a pomůže mi jedině, když vidím, jak dokážou být na sebe lidi milí,“ svěřila se fanouškům Marta Jandová.

„Když jsme v hajzlu, pojďme být alespoň na sebe milí. Pojďme si alespoň nějako pomoct. Nikdo z nás to nemá lehké. Ani ten, kdo je superbohatý. Kdo je chudý to má samozřejmě ještě těžší, ale právě kvůli tomu bychom si měli pomáhat a nebýt na sebe hnusní, protože naše hádky na sociálních sítích nám nepomůžou,“ dodala zpěvačka.