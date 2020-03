Z koronaviru mám velký respekt. Díky všem, kteří pomáhají, říká Absolonová

„Karanténu trávíme s rodinou doma. Pořád jsem pracovala, tak jsem se rozhodla, že teď budu uklízet, abych měla co dělat,“ popisuje Monika Absolonová ve videorozhovoru s Bořkem Slezáčkem.

„Podle toho také dnes vypadám. Nevystajlovala jsem se ‚na zpěvačku‘, protože jsem v uklízecím režimu. Snažím se dávat domácnost do pořádku, třídím věci, našla jsem toho přitom spoustu, vytírám skříně a podobně,“ popisuje zpěvačka svůj nový denní režim.

Se snoubencem Tomášem Hornou prý tráví večery nejraději sledováním seriálů. „Zaplatili jsme si Netflix, takže teď koukáme po večerech na seriál Koruna o královně Alžbětě, ten mě fascinuje. Dost si na tom ujíždím a chodím pak spát až kolem půl druhé v noci. Takže jsem v podstatě pořád stejně nevyspalá, jako kdybych přijela z vystoupení,“ směje se Absolonová.

Zpěvačka je moc ráda, že většina lidí se v dnešní době šíření koronaviru chová tak, jak má. „Koronavirus není dobrej. Všichni v rodině z toho máme velkej respekt. Nosíme roušky, nechodíme ven a myjeme si pravidelně ruce. Večery, které bych normálně trávila v divadle, na koncertech nebo na vystoupeních, teď trávím doma s dětmi. Než je uspíme, je devátá večer. A pak začne plejáda seriálů,“ říká.

Monika Absolonová začala spolu s hercem Filipem Blažkem již koncem minulého roku studovat novou divadelní činohru Duety pod režijní taktovkou Jakuba Nvoty. „10. března jsme měli mít konečně první veřejnou generálku, těsně předtím byl vyhlášen zákaz divadelních představení a nakonec se vše muselo zrušit. Co se týká hudby, jsem mimochodem jediná relativně známá zpěvačka v České republice, která nemá hit. Ne že bych se o to nesnažila – snažím se roky, ale marně,“ postěžovala si zpěvačka.



Na závěr rozhovoru poděkovala Absolonová všem, kteří v době karantény chodí denně do zaměstnání a riskují nakažení koronavirem. „Hrozně bych chtěla poděkovat lékařům, zdravotním sestřičkám, hasičům, členům policie a armády, ale i prodavačkám a pekařům. Díky za to, co pro nás děláte. My jsme se zastavili a můžeme si dělat pořádky ve svých životech. Ale vy jste za nás v té první linii. Tak moc děkujeme, že máme rohlíky a nemusíme se bát,“ dodala zpěvačka.

Pořad Shaker sledujte na ÓČKO STAR Premiéru Shakeru s moderátorem Bořkem Slezáčkem sledujte v sobotu od 18 hodin, reprízu pak v neděli od 11 hodin.