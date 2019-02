Móda z Plesu: Slovenky v Opeře vypadaly nádherně, našlo se i pár přešlapů

Případ první: IVETA ČERNÁ a VLADO ČERNÝ

100 %

Zde je vidět, že štěstí přeje připraveným. Tento look je fashion, stylový a vypadá luxusně. Střih šatů je sexy a moderní. Díky nabíraným ramenům, dekoltu a detailu pásku patří mezi jedny z nejlepších šatů ples. Manželka herce Vlada Černého Iveta k outfitu zvolila vhodný účes i make-up a vše je v naprostém pořádku. Herec se zřejmě nechtěl nechat zahanbit a tak sáhl po smokingu, který mu bohužel trochu nesedne. Kalhoty jsou mu dlouhé, má trochu spadlá ramena a dlouhé sako.

Případ druhý: HELENA PRINCOVÁ a PETER PRINC

95 %

Producent Plesu v Opeře Peter Princ a jeho manželka Helena vypadají jako světové celebrity showbyznysu. Róba v barvě bordó s detaily Dolce & Gabbana se semišovým páskem je na paní Heleně odzbrojující. Vlečka zaručuje, že se za ní všichni otáčeli a byla jednou z nejlépe oblečených dam večera. Jediný problém mám s účesem, který moc nekoresponduje s nádhernými šaty a mohl být slavnostnější. Peter Princ vypadá skvěle.



Případ třetí: KATARÍNA DVORSKÁ a MIROSLAV DVORSKÝ

5 %

Tato dvojce vypadá, jako kdyby partneři k sobě ani nepatřili. Operní zpěvák Miroslav Dvorský zvolil naprosto perfektní frak na míru, který je doplněný bílým motýlkem. Jeho manželka Katarína ovšem vypadá jak holubí paní z filmu Sám doma. Chápu, že šaty v tomto případě měly být nejspíš hlavně praktické, ale dají se najít krásnější a lépe padnoucí modely. Tyto navíc připomínají látku na gauč. Účes se také moc nepovedl. Tohoto outfitu je opravdu škoda. Hezké jsou jedině perly.

Případ čtvrtý: MICHAELA ĽUPTÁKOVÁ a RASTISLAV HOLUBEC

90 %

Designérka Michaela Ľuptáková ví, co jí sluší a co je na ní sexy. Je to rozhodně i tento model. Rudé, oversized zavinovací šaty dělají krásnou postavu, zdůrazní, co mají zdůraznit a ukryjí, co mají schovat. V kombinaci se zelenými šperky a alabastrovou pletí Michaely je vše v pořádku. Možná bych přece jen přidal nějaký pásek na zdůraznění pasu. Velice lehký make-up s vyfoukanými vlnami jsou k šatům naprosto perfektní. PR manažer Rastislav Holubec zvolil na rozdíl od většiny pánů více fashion styl a svého motýlka doplnil o brož, což vypadá super. Barevné ponožky jsou stylové, ale rozhodně ne na společenskou událost jako je Ples v Opeře. Když už, tak měly být jednobarevné. Toto je trochu moc. Smoking je naprosto v pořádku a skvěle padnoucí.

Případ pátý: LUCIA HURAJOVÁ

100 %

Letošní moderátorka bratislavského Plesu v Opeře, herečka Lucia Hurajová, se svěřila do rukou návrháře Marcela Holubce. I když to někomu přijde možná moc, tak já říkám ano! Holubec nařasil model ve stylu světové haute couture a róba připomíná díla Very Wang. I když jde o prostorově náročnější šaty, wow efekt určitě splnily na jedničku. Herečka byla za hvězdu.

Případ šestý: LUCIA HABLOVIČOVÁ a BORIS HANEČKA

100 %

Tento look mě naprosto ohromil! Návrhář Boris Hanečka je opravdu mistr svého oboru a ví, co ženě sluší. Musím říct, že bývalá modelka a šéfka soutěže krásy Lucia Hablovičová měla jeden z top outfitů večera. Lucia vypadá do posledního detailu perfektně, make-up a účes jsou na jedničku. Stříbrná, flitrová róba doplněná o flitrovaný plášť v barvách noci docílila toho, že Lucia zářila ve světlech reflektorů. Návrhář zase ví, co správný gentleman nosí na ples, a tak jeho look ani netřeba komentovat. Vše je v naprostém pořádku.

Případ sedmý: LENKA SRŠŇOVÁ a IGOR PAVELEK

0 %

Designérka Lenka Sršňová oblékla svou vlastní tvorbu, což bohužel shledávám jako největší omyl večera. Měl jsem pocit, že jde o společenskou událost a ne o hippie sraz geometrického kroužku. Náušnice si Lenka nejspíš půjčila od své mladší sestry, nebo jen chtěla, aby se hodily k rozvrkočenému účesu a naked (ne)líčení. Její doprovod Igor Pavelek naopak vsadil na jistotu smokingu a jako extra prvek zvolil společenský pás, za což má alespoň on palec nahoru!

Případ osmý: MAREK FAŠIANG a INGRID FAŠIANGOVÁ

30 %

Pytlovitý střih šatů sluší jen málokomu. I v tomto případě je velice sporné, zda jde vzhledem k věku generální ředitelky Nové scény Ingrid Fašiangové o adekvátní róbu, nebo pouze o velice špatně padnoucí kus látky, který nezvýrazňuje postavu. Bohužel se spíše kloním k druhé možnosti. Absence šperků ještě podtrhuje jakousi nudnost celkového outfitu. Vlasy i účes jsou v pořádku a baví mě ofina. Její syn, herec Marek Fašiang, vypadá vedle své matky výborně, je to ovšem jednotvárnost pánského stylu na společenské akce.



Případ devátý: ALEXANDRA HORŇÁKOVÁ a BORIS KOLÁR

90 %

Slovenská návrhářka Jana Jurčenko má podobný styl jako české návrhářské duo Poner. Šaty, které si vzala dcera miliardáře, bývalého podnikatele a nynějšího politika Borise Kolára Alexandra, mě baví. Kombinace perliček a modrých kvítků dodávají modelu na luxusu. Dokonalý je i make-up a účes. Trošku mi vadí, že šaty Alexandře jakoby malinko přidávají kila. Spolu se svým otcem v dokonale padnoucím smokingu ovšem oba vypadají jako z pohádky o moderní Popelce. Procenta dolů ale musím dát za naprosto nevkusné psaníčko.

Případ desátý: MARTINA HRNČIAROVÁ a ANDREJ HRNČIAR

70 %

Manželka místopředsedy slovenského parlamentu Martina Hrnčiarová zvolila stále moderní semišový design večerních šatů s černými detaily a doplňky. Nabíraná ramena spolu a detail roláku jsou nadčasový prvek a paní Martině velice sluší. Starorůžová barva je originální. Opravdu tleskám! Nesouhlasím jedině s dlouhými náušnicemi, které k tomuto super looku vypadají lacině. Účes je také hodně diskutabilní. Politik Andrej Hrnčiar zvolil dobře padnoucí smoking s vázacím motýlkem a lakovkami, což je splnění dresscodu. Mínus má ovšem za kostkovaný vzor na smokingu, který je na ples trochu nepochopitelný.

