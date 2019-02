Móda z Plesu jako Brno: Sexy Gregor Brzobohatá i odvážná Mesarošová

Případ první: ANETA VIGNEROVÁ

40 %

Tváře značky Berhardt Fashion musely brand samozřejmě vzorně reprezentovat a tak jsou od hlavy až k patě v jejím oblečení. Miroslav Dubovický má velice slušivý a perfektně padnoucí smoking doladěný o černý kapesníček a manžety stejné barvy. Anetě Vignerové sice pánský styl neskutečně sluší a každý ví, že modelka umí být sexy a reprezentující snad ve všem, co si na sebe obleče, ale dresscode na ples by měl být u žen striktně zachováván a dodržován. I když Aneta vypadá naprosto božsky a šperky z Diamond clubu na ní září jako hvězdy, dresscode bohužel nesplnila. O make-up a vizáž se postaral Pavel Kortan, který je mistrem svého oboru. V tomto ohledu není co vytknout.