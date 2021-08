Případ první: ANETA VIGNEROVÁ

80 %

Toto nebylo od Anety Vignerové příliš velké překvapení. Zvolila styl, který vynáší na většinu akcí. Bude to tím, že dobře ví, co jí sluší. Průhledný top s koženými detaily skvěle ladí ke kalhotám, jejichž volbu bych ovšem ještě přehodnotil. Přidávají totiž opticky na kilech a ani střih není příliš lichotivý. Páskové boty jsou sexy a podtrhují modelčin look.