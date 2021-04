Dcery mi změnily život. Už nejedu sám za sebe, říká fotbalista Jakub Podaný

„Jako spoustu dalších sportů jsem hrála fotbal na základce i na gymnáziu. Později jsme s kamarádkami chodily víc na stadiony než do divadel a měly jsme přehled. Rozhodně jsem se v lize orientovala víc než teď, kdy fotbal beru hlavně jako partnerovu práci,“ popisuje v rozhovoru pro Magazín DNES partnerka Jakuba Podaného, Jana Peroutková.

„Kuba jezdí každé ráno do Jablonce, ale stihne se vrátit, než odejdu do práce. Některé dny se tolik nevídáme, ale já zase nepracuji denně. Jakub ovšem nemá volné víkendy, ale to mi nevadí, umím si udělat vlastní program. Vynahrazujeme si to tím, že fotbalisti mají dvakrát ročně delší volno, takže tam směřujeme společnou dovolenou,“ vysvětluje moderátorka Událostí.

Její partner Jakub Podaný prý politiku sleduje. „Často však bývá rozezlený a snaží se mi radit. Ptá se, proč se nezeptám na to či ono. Nebo mi říká „Tohle mu vytmav!“ Samozřejmě se nenechám ovlivnit ani jím, ani nikým jiným, směje se Peroutková a dodává, že Události jsou pro ni jakousi odměnou za dosavadní práci.

„Je to taková trofej nebo medaile. Přitom tento pořad nepatří mezi nejnáročnější disciplínu, tou jsou pro mě až večerní Události, komentáře. Tam je mnohem víc náročných rozhovorů, na které se musím pečlivě chystat,“ říká.

Jana Peroutková nahradila v lednu v hlavní zpravodajské relaci České televize Danielu Písařovicovou. S novinařinou se seznámila už při studiu sociologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, v ČT začínala jako asistentka editora, poté působila v několika pořadech. Nyní dokončuje politologii na Metropolitní univerzitě v Praze.



„Když jsem začínala v televizi, neměla jsem žádné zkušenosti, ale fascinovala mě mravenčí práce ve zpravodajské směně. Obdivovala jsem, jaký mají redaktoři přehled a co stihnou tak rychle vytvořit. Tak jsem to zkusila taky. Potom sehrály roli náhoda, štěstí a snad i nějaký můj talent. Jenom jsem se chvíli bála, že s dětmi nedokážu udržet pracovní tempo jako kolegové muži, ale sedlo si to, i když je to dřina,“ popisuje Jana Peroutková.

Novinář by měl podle ní být hladový po informacích a chtít, abychom se jako společnost měli dobře. „Ozvat se, když se děje bezpráví. Moje práce se neobejde bez sebevědomí. Můžete být sebelépe připravena, ale pokud vám chybí sebejistota a bojíte se politika, dobrý rozhovor nevedete,“ míní.

Jana Peroutková, Jakub Podaný a jejich dcery Isabela a Johana (Praha, 2. března 2021)

Do práce se moderátorka vrátila poměrně brzy po rodičovské. „Jenže pak to začalo. Najeli jsme kvůli covidu na speciální režim, dva týdny práce od rána do noci, dva týdny volna. Doma jsem si připadala jako zombie,“ vzpomíná.



Jak a kde se Jakub Podaný a Jana Peroutková seznámili? „Jany jsem si všiml poprvé v televizi. Pak jsem zjistil, že jsme přátelé na Facebooku, i když jsme spolu nekomunikovali. Vždycky mě zajímalo televizní zpravodajství, sportovní redakce, tak jsem jí napsal, jestli by mě televizí neprovedla. Když už byla asi třetí schůzka, pochopili jsme, že jde o víc, a už to šlo tak nějak samo,“ popisuje fotbalista začátky vztahu.

„Zajímá mě politika, takže se s Janou o její práci často bavíme. Já jsem v názorech radikálnější. Večer si ji v televizi pouštím. Dcery Johanka a Isabela jsou sice rády, že mámu vidí, ale dlouho u toho nevydrží, takže ze zpráv moc nemám,“ směje se Podaný.

S přítelkyní se prý na spoustě věcí shodnou a stejné věci jim oběma také vadí. „Jana se někdy vrací z práce o půlnoci a ráno musí být s dětmi, což je velmi náročné. Oba jsme vytížení, oba bychom občas potřebovali svůj klid, takže někdy na sebe nejsme úplně milí. Ale vždycky si to vynahradíme, když období klidu nastane,“ říká fotbalista.

Od loňského roku hraje Jakub Podaný ligu za Jablonec, předtím vystřídal několik klubů. Začínal ve Spartě, působil v Bohemians, Dukle, Olomouci a Teplicích. Hrál taky v Řecku, Indii a na Slovensku za Slovan Bratislava. Další zahraniční nabídky odmítl kvůli narození první dcery. Po studiu managementu a leadershipu získal titul MBA.

Jakub Podaný v akci

„Na zápasy jsme v Řecku létali. Můj klub sídlil na ostrově Lesbos, hrálo se v Aténách, takže jsem byl pořád v letadle. Příjemné angažmá, komu by se nelíbilo žít u moře. Ale je mi jasné, že po nějaké době by mě to omrzelo, chyběly by mi hory a vůbec zdejší prostředí,“ myslí si sportovec. Nedá dopustit ani na Indii.



„Vyhráli jsme první ročník tamní soutěže, což byl megalomanský projekt. Spočíval v tom, že jsme třeba každé tři dny létali na zápasy a cesta trvala i šest hodin. Zpočátku jsem těžko přijímal tamní obrovské bohatství a obrovskou chudobu. Byl jsem přímo v Kalkatě a první týdny jsem se ani nemohl podívat z autobusu. V Indii jsem dál psal blog, který měl velký ohlas. Původně jsem ho dělal pro rodinu a kamarády a překvapilo mě, jak se chytil. Dodnes mi mnozí říkají, že se jim líbil,“ říká spokojeně Podaný.

Ve fotbale už nasbíral hodně zkušeností. A protože se blíží konec jeho kariéry, nekouká už na sport jen jako hráč. „U fotbalu bych rád zůstal, třeba někde v managementu. Trénování mě moc neláká,“ přiznává.

„Dcery mi obrovsky změnily život. Už nejedu sám za sebe, cítím zodpovědnost, chci se o ně postarat. Když jsou děti malé, není to asi pro většinu mužů ono. Ale teď už je s nimi legrace a být s nimi mě moc baví?“ dodává Jakub Podaný.

VIDEO: Peroutková: Covid mé generaci poprvé zasáhl do našich práv: