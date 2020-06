Zpověď moderátora Boučka: Claudia Schiffer řekla, že vypadám jako její bratr

Odhlédneme-li od různých technických nebo logistických obtíží vyplývajících z nouzového stavu, je situace, jakou jsme poslední měsíce prožívali, při spouštění nové televizní stanice plus, nebo minus?

Až čas ukáže, jestli to bylo správné načasování. Každopádně naším plánem krize nebyla. Plus je to samozřejmě z toho hlediska, že najednou máte spoustu témat. Lidi jsou přichystaní vnímat zpravodajství víc. Otázka je, jestli v době, kdy jsme startovali, tedy skoro dva měsíce od vyhlášení nouzového stavu, nebyli už tématem koronaviru přesycení, protože se vyždímalo ze všech úhlů. Z lidského hlediska byla všechna ta omezení dobrá v tom, že všichni, kdo tu pracují, se ohromně semkli. Vzhledem ke všem těm omezením jsme čelili stejným problémům, netušili jsme, co bude, jestli budeme muset vysílat v rouškách, jestli se vůbec budeme moci sejít, jestli třeba někdo kvůli teplotě nebude mít zákaz vstupu do budovy. Tohle všechno náš tým neskutečně posílilo a to je asi hlavní pozitivum, které nám koronakrize přinesla. Poznali jsme se daleko blíž, než kdybychom televizi startovali za plné zaměstnanosti a všudypřítomného blahobytu.