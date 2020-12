Šikanovali mě, sebevědomí jen předstírám, tvrdí slavný moderátor Corden

„Na školní léta raději vůbec nevzpomínám. Byl jsem šikanovaný kvůli své postavě a tloušťce, popravdě je to vlastně motiv mého současného falešného sebevědomí. Vzniklo totiž jako obranný mechanismus. Šikanující lidé to nemají rádi. Sebevědomí je pro ně velmi odpudivé,“ řekl James Corden v rozhovoru pro CBS News.



Ačkoli je dnes slavnou mediální osobností a jeho talk show je velmi oblíbená po celém světě, na první pohled zjevné sebevědomí je prý jen falešné a hrané.



Brit James Corden žije nyní ve Spojených státech, kde se s talk show Late Late proslavil. Jeho majetek se v současnosti odhaduje na 30 milionů dolarů. Moderátor prý však zpočátku vůbec nevěřil, že bude mít úspěch. Když chtěla jeho manželka Julia (43) začít nakupovat vybavení do jejich amerického domu, zakázal jí to ze strachu, že na to nevydělá peníze.

„Když jsme se do Států přistěhovali, měli jsme dvě malé děti. A já jsem tehdy ženě ani nedovolil nakupovat nábytek. Všechen jsme si pronajali. Řekl jsem manželce, že mě z práce určitě vyrazí a nebude to fungovat. A jakmile nás vyhodí, tak se budeme chtít vrátit do Londýna a nebudeme se chtít otravovat s gaučem,“ zavzpomínal jeden z nejslavnějších a nejoblíbenějších moderátorů současnosti.

„Později se mě manželka opět zeptala, zda už si tedy konečně můžeme koupit nějaký nábytek. Odpověděl jsem že ano, už jsme byli zabezpečeni dost. Mám to tak však denně, po celý svůj dospělý život. Pořád si myslím, že mě odněkud vyhodí. Myslím i mimo pracovní sféru, prostě celkově v životě,“ dodal Corden.



Slavnému moderátorovi se loni v jeho pořadu The Late Late Show podařilo prozradit děj aktuální epizody Hry o trůny, čímž rozohnil fanoušky seriálu. Jeden z nich herci a moderátorovi dokonce přál, aby jeho devítiletý syn onemocněl rakovinou.



Kromě syna Maxe má Corden s manželkou, televizní producentkou Julií Careyovou dvě dcery, pětiletou Carey a Charlotte, které je dva a půl roku.