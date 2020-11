Dědek: Radši bych si zopakoval maturitu než Jana Krause ve své talk show

Honza Dědek o hostech i Krausovi

Jak vznikla vaše talk show?

Inspiroval jsem se u Jana Krause. Vždycky jsem byl jeho velký fanoušek už od dob Uvolněte se, prosím někdy před dvanácti lety. V té době jsem už asi dvacet let dělal rozhovory a vadilo mi, že jsem nevěděl, jestli to někdo čte, neměl jsem okamžitou reakci a zpětnou vazbu. A tak jsem si řekl, že tahle divadelní forma by mohla být zajímavá, protože hned uvidím, jestli to lidi baví.

Jaký byl host Jan Kraus?

Měl jsem ho hned asi v pátém dílu. Řeknu to takhle, maturita není věc, na kterou bych rád vzpomínal, ale radši bych si zopakoval maturitu než Jana Krause ve své talk show. Je velký profesionál a ten rozhovor vlastně řídil on a ne já. Jako když se někdo jmenuje Pepa Motyčka a hraje za SK Kotěhůlky a najednou dostane šanci zahrát si s Messim. Dostane nakládačku.

Co si vybavíte z prvního dílu?

Oslovil jsem ředitelku divadla Viola se svým nápadem a ta mi vyšla vstříc. Prvními hosty byli Vojta Kotek, tehdejší ředitel Národního divadla Ondřej Černý a Jiří Štěpnička. Sezvali jsme všechny příbuzné, byli jsme jako Hujerovi, a bylo nás asi čtrnáct v publiku. Přijela i tetička ze Slovenska.

Honza Dědek Jeho talk show 7 pádů Honzy Dědka, kam si zve osobnosti z různých oborů, se natáčí už skoro deset let a nyní ji vysílá Prima. Vystudoval střední průmyslovku, v roce 1992 se stal redaktorem hudebního časopisu Rock & Pop. Poté přispíval do mnoha periodik zejména hudebními články a rozhovory. Je rozvedený a bezdětný.

Která vzpomínka vás pobaví?

Na podzim 2011 jsem měl jako hosty pornoherečku Tarru White, tehdy ještě zdaleka ne tak známého Tomáše Kluse a Jaroslava Uhlíře. Tarra White přinesla ukázat odlitek svého „pracovního nástroje“, a když to uviděl pan Uhlíř, lekl se: „Ježiš, to je veliký!“ Pak si pamatuju, že na baru naproti Taře stál Tomáš Klus a nevěřícně na ni gestikuloval, když mu vysvětlovala, za co dostala pornooscara.

Jaký je váš největší hudební zážitek?

Sice nejsem na rozdíl od sestry jejich velký fanoušek, ale rozhodně Rolling Stones na Strahově. Po těch českých zpěvácích v kulturních domech jsme najednou byli na obřím stadionu a viděli světovou show. Stalo se to hrozně rychle, v listopadu 1989 byla revoluce a o pár měsíců později tu najednou byly tyhle legendy, o kterých jsme byli přesvědčeni, že je v životě naživo neuvidíme. To byl neopakovatelný pocit.

Co vám sestra dala za fotku s podpisem Micka Jaggera?

Dostal jsem vstupenky do Golden Ring pod pódium na koncert Taylor Swift, takže tím to úplně vyrovnala. Kdyby tam nebyly gorily, mohl jsem Taylor pohladit po noze. Vždycky jsem měl rád americkou country a baví mě, že si hudbu i texty píše sama. Nová deska Folklore je roztomilá, všichni jsme karanténu proflákali a ona napsala šestnáct písniček!

Kateřina Dědková nejen o spolupráci s bratrem

Proč pracujete s bratrem?

Ze začátku si Honza dělal 7 pádů sám a já byla součástí těch Hujerových v publiku, chodila jsem tam s rodiči a podporovali jsme ho. Pamatuju si na leden 2011. Honza byl tak nervózní, že jsem za něj v hledišti dýchala. Pak začal talk show někdo natáčet a já za bráchou přišla, aby si to točil sám, na což mi řekl něco jako: „Když seš tak chytrá, tak to zařiď!“ Tak jsem to zařídila.

Kateřina Dědková Kateřina Dědková s bratrem Po gymnáziu jedenáct let pracovala v hudebních vydavatelstvích PolyGram (dnešní Universal), BMG a Sony. Od roku 2006 pokračuje v PR a marketingové činnosti v kultuře na volné noze, propagovala koncerty Bon Jovi, Linkin Park, 30 Seconds To Mars a další. Od roku 2011 dělá zároveň produkci bratrova pořadu 7 pádů Honzy Dědka.

Odkdy je pořad populární?

To bylo velmi pozvolné. Nejdřív jsme byli ve Viole, poté v Malostranské besedě, pak dva roky v Akropoli a zase jsme se vrátili do Besedy. Vyprodáno začalo být až po návratu do Besedy, ten prostor je tam o něco příjemnější a lidé se cítí lépe, tak zřejmě i proto. Hosty jsme díky Honzovým známostem měli od začátku dobré, ale chtělo to čas, aby pořad vešel ve známost a získal si publikum.

Co vaší zálibě říkají rodiče?

S Honzou máme odjakživa společné téma hudby, asi proto, že rodiče nebyli zrovna velkými hudebními fanoušky a my utvořili takový odboj. Naopak teď jsou největšími fanoušky Honzovy talk show. Chodí na každé představení, za celou existenci pořadu vynechali snad jen tři díly. Taky nám dřív pomáhali financovat výrobu záznamu.

V čem se liší váš vkus?

Jsou mezi námi tři roky, což bylo v dospívání naprosto zásadní, náš hudební vkus se formoval naprosto odlišně. Na české scéně jsme vždycky vedli lítý boj Hanka Zagorová vs. Helenka Vondráčková. Honza byl haničkovec. To nám bylo asi osm a jedenáct. Později jsme se hádali, jestli Beatles, nebo Rolling Stones – Honza je Beatles, já Rolling Stones. Brácha je taky velký fanoušek U2, pouštěl je doma do zblbnutí, takže já jsem pak U2 deset let nenáviděla.

Co nejhezčího pro vás udělal?

Od patnácti let miluju Micka Jaggera a Honza kdysi v Holandsku dělal se Stouny rozhovor. Požádal Micka, aby sestře podepsal fotografii s věnováním a se srdcem, a ještě ho informoval, že mi je patnáct, a až Micka přestanou bavit modelky, tak sestra by se za něj ráda provdala. Mick řekl, že super a že děkuje. Vážím si té fotky o to víc, že ji Honza musel na rozhovor propašovat a o podpis požádat přes zákaz.

Na co umíte hrát?

Bohužel na nic. Vždycky jsem chtěla umět na bicí, v sedmnácti jsem před koncertem Faith No More viděla na pódiu bubenici L7 a řekla si, když to dokáže ona, tak já taky. Honza mi dohodil učitele na bicí, který se dva roky se mnou mořil, ale nikam to nevedlo. Bohužel na to nemám talent, a tak jsem se s tímhle snem musela rozloučit.