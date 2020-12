Modelka Linda Vojtová čeká prvního potomka

Nejen komplikovaný let z New Yorku. Hlavním důvodem, proč se Linda Vojtová (35) nemohla zúčastnit posledního rozloučení se svým dědečkem, hudebním skladatelem Vadimem Petrovem (†88), je pokročilé stadium těhotenství. Topmodelka čeká svého prvního potomka a vše vysvětlila stuha na věnci, který nechala do Prahy zaslat. „Nikdy nezapomeneme. Linda, Josh a nenarozený pravnouček.“