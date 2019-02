Miss Czech Republic 2019 se stala osmnáctiletá Denisa Spergerová

Vítězka získala postup na Miss World, roční bezplatné užívání bytu 2+kk v Praze, automobil k ročnímu užívání, dále zahraniční jazykový pobyt v destinaci podle vlastního výběru a další hodnotné ceny.

Denisa Spergerová měří 182 centimetrů a její míry jsou 85-60-93. Prozradila o sobě, že má ráda italskou a asijskou kuchyni, jejím cílem je předávat lidem pozitivní energii a být pro ně vzorem. Do budoucna se chce nadále věnovat modelingu, dostudovat, cestovat, najít si dobrou práci a mít spokojenou rodinu. Ideální muž by podle ní měl mít charakter, být oporou, měl by vědět, co chce, být věrný, galantní a se smyslem pro humor.



O korunku a postup na světové soutěže krásy zabojovalo celkem deset dívek (všechny fotky finalistek najdete v galerii): kromě zmíněných vítězek i studentka uměleckořemeslné a oděvní školy Kateřina Zálišová, modelka Nela Novorytová, studentka ČVUT Nikol Zimlová, studentka Právnické fakulty Masarykovy univerzity Nicolle Vymětalová, Hana Vágnerová, která se věnuje Moto GP, a studentka gymnázia Denisa Czervoniaková.



Deset finalistek letošního ročníku Miss Czech Republic v choreografii Petera Varadyho doplnili při úvodním představení tanečníci v choreografii J. K. Sancheze a královny krásy, vítězky minulého ročníku soutěže Miss Czech Republic, Veronika Volkeová, Daniela Zálešáková, Kristýna Langová a Kateřina Kasanová.



V porotě Miss Czech Republic 2019 zasedla například přední česká návrhářka Natali Ruden, ředitelka Miss Czech Republic Taťána Makarenko, programový ředitel TV Óčko Alexandr Guha či Kateřina Kasanová, vítězka minulého ročníku soutěže.



VIDEO: Finále Miss Czech Republic: promenáda v plavkách Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Oficiální módní návrhářkou pro Miss Czech Republic 2019 byla Natali Ruden. Každé finalistce ušili šaty na míru, které dívky oblékly na závěrečnou korunovaci. O vizáž se postaral stylista českých celebrit, modelek a modelů Sam Dolce. Během večera vystoupila zpěvačka Victoria Velvet, raperka Sharlota, Majk Spirit a zpěvačka Emma Drobná.



Za doprovodu skladby You Lie zpěvačky Victorie Velvet se finalistky představily ve večerních róbách z kolekce Asia módní návrhářky Natali Ruden.



V disciplíně Závěrečné otázky pro finalistky čekal na každou z dívek jeden z dotazů, které si pro ně připravila porota. Nechyběla témata jako výše platů ve zdravotnictví, problém využívání jednorázových plastů či adopce dětí páry stejného pohlaví.



Galavečer Miss Czech Republic 2019 se konal 7. února 2019 v Brně. Vítězkou se stala osmnáctiletá Denisa Spergerová z Českých Budějovic. Zvítězila mezi deseti finalistkami (7. 2. 2019, Brno).

Málokdo tuší, že porotci nerozhodují pouze na základě dvou hodin přímého přenosu v televizi. „Pečlivý výběr a příprava těch dívek, které skutečně zvládnou reprezentovat Česko v mezinárodních soutěžích, probíhá více než rok předem,“ poodhalil pro iDNES.cz zákulisí Miss Czech Republic novopečený porotce Alexandr Guha, programový ředitel TV Óčko.



Po vystoupení rapera Majka Spirita následovala čtvrtá soutěžní disciplína, kterou byla byla promenáda ve večerních šatech. Tu hudebně doprovodila zpěvačka Emma Drobná se svou písní Try.



Jméno Miss Czech Republic Social Media a třetí vicemiss prozradila vítězka Czech Social Award a zástupkyně Česka na Social Global Award Anna Šulcová a úřadující třetí vicemiss Veronika Volkeová. Diváky Óčka a příznivce na sociálních sítích nejvíce zaujala Miroslava Pikolová.



VIDEO: Upoutávka na Miss Czech Republic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Druhou vicemiss Czech Republic se stala dívka s číslem 2, Andrea Prchalová z Havlíčkova Brodu. První vicemiss je dívka s pořadovým číslem 9, Maria Boichenko z Prahy. Miss Czech Republic 2019, která bude Česko reprezentovat na Miss World, se stala dívka s pořadovým číslem 5, osmnáctiletá studentka Denisa Spergerová z Českých Budějovic. Korunku předala své nástupkyni loňská vítězka Kateřina Kasanová.



Čtenáři iDNES.cz zvolili jako nejkrásnější finalistku Miss Czech Republic 2019 dívku s pořadovým číslem 10, blondýnku Denisu Czervoniakovou. V anketě hlasovalo celkem 10 339 lidí.



Ředitelkou soutěže Miss Czech Republic je Taťána Makarenko. Soutěž s původním názvem Miss Face Czech Republic založila modelka v roce 2010. Záměrem bylo uspořádat v České republice soutěž krásy pro dívky ve věku od 17 do 25 let, ve které nerozhodují jen výška a míry, ale především půvab a sympatie.